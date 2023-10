Król owoców. Jest zaskoczenie

Wakacje to czas, w którym mamy do wyboru wiele świeżych i (względnie) tanich owoców. Począwszy od pierwszych truskawek, czereśni i arbuzów w czerwcu, przez m.in. borówki, maliny, nektarynki w lipcu i sierpniu. Właśnie dane z tych trzech miesięcy — od czerwca do sierpnia — sprawdzono pod kątem najczęściej wpisywanych na listę zakupów świeżych owoców wśród użytkowników aplikacji Listonic.

Król owoców jest jeden

Dla wielu to może być zaskoczenie. Najpopularniejszymi owocami w lecie nie są wcale borówki, maliny czy truskawki. Są nimi banany. Warto jednak zaznaczyć, że banany są najczęściej wpisywanym owocem na listę zakupów niezależnie od pory roku. Jednocześnie jednak w miesiącach letnich kupujemy banany wyraźnie rzadziej niż zimą. W lipcu tego roku zainteresowanie kupnem bananów było o 31% mniejsze niż w styczniu.

Ulubione owoce Polaków, fot. mat. pras.

Najpopularniejsze owoce według Listonic, fot. mat. pras.

Tuż za bananami wśród najpopularniejszych owoców tegorocznego lata znalazły się kolejno: jabłka, truskawki, borówki, arbuz, pomarańcze, maliny, nektarynki, brzoskwinie, czereśnie, morele, wiśnie oraz porzeczki.

Względem poprzedniego roku (w analogicznym okresie) doszło do kilku zmian. Większą popularnością cieszyły się: pomarańcze (+34), jabłka (+18%), nektarynki (+17%), maliny (+12%), borówki (+11%), brzoskwinie (+10%), truskawki (+9%) oraz porzeczki (+7,13%). Spadek zainteresowania dotyczył natomiast: moreli (-24%), czereśni (-16%), ananasów (-6%), arbuzów (-8%), wiśni (-5%), oraz… bananów (-2%).

Jakie były ceny owoców latem?

Choć ceny większości owoców sezonowych były wyższe niż w ubiegłym roku, w wielu przypadkach klienci mogli się pozytywnie zaskoczyć. Kilogram truskawek w szczycie sezonu można było kupić nawet poniżej 10 zł za kilogram. Tanie były także maliny oraz borówki.

Tak jak w zeszłym roku wśród najpopularniejszych wakacyjnych, ale jednocześnie typowo sezonowych owoców, znalazły się truskawki oraz borówki. Zaskoczeniem natomiast jest wyraźny wzrost zainteresowania kupnem pomarańczy w lecie. Zwykle ich popularność jest bardziej zauważalna zimą. W grudniu ubiegłego roku wzrost dodań pomarańczy na listy zakupów wyniósł 73% (względem danych z sierpnia). Tym bardziej będziemy z ciekawością monitorować sytuację podczas nadchodzącej zimy — mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.



Od stycznia 2023 roku do sierpnia 2023 łączne zainteresowanie zakupem analizowanych owoców wśród użytkowników aplikacji Listonic było wyższe o 9% względem analogicznych miesięcy r/r.