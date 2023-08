Królowa życia okrzyknięta "królową chamstwa". McDonald's stanął w obronie pracownika

Czy to standard działania korporacji? Niestety nie. – Takich „Królowych życia” jest w handlu codziennie setki. Atakują one i oni pracowników dyskontów, pracowników stacji benzynowych czy osoby pracujące w restauracjach – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

To nie jest „królowa życia” tylko „królowa chamstwa”

- Czas skończyć z przyzwoleniem na chamstwo wobec pracowników sektora usługowego – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom i apeluje: - Jeżeli ten młody mężczyzna, przeczyta nasz post prosimy go o kontakt. Pomożemy w przeprowadzeniu procedury prawnej. Mamy poważne podejrzenia, że doszło tutaj do znieważenia, a na dodatek pracownik nie otrzymał odpowiedniej pomocy ze strony zespołu restauracji, bo na słyszymy, że ma być on zdyscyplinowany przez kierowniczkę zmiany. To jest takie kuriozum, że temu człowiekowi należą się przeprosiny – mówi Marczulewska.

Jak prezeska stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom ocenia sytuację, która stała się przedmiotem dyskusji? Przypomnijmy, do sieci trafiło nagranie jak celebrytka znana z telewizji ruga ostro pracownika sieciowej restauracji, za to, że ten zwrócił jej uwagę, by nie paliła papierosa w samochodzie, podczas składania zamówienia.

- Używanie słowa „kmiot”, „kim on jest” i używanie przekleństw w tym monologu świadczy tylko o jednym: to nie jest żadna „królowa życia” tylko „królowa chamstwa” i tak należy oceniać wszystkich tych, którzy nie szanują pracowników sektora usługowego. Sytuacja jest skandaliczna i obnaża prawdę o naszym podejściu do innych ludzi. Mam nadzieję, że ten mężczyzna w odpowiedni sposób będzie mieć wynagrodzone swoje krzywdy – dodaje Małgorzata Marczulewska.

Pracownicy handlu narażeni na wyzwiska. Coraz więcej interwencji na stacjach benzynowych

Niestety do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom każdego tygodnia trafiają wiadomości od pracowników, którzy są obrażani przez klientów. Szczyt takich sytuacji miał miejsce w czasie pandemii COVID-19, gdzie konieczne było np. zakładanie maseczek. Pracownicy sklepów byli obrażani bardzo często. Teraz również nie jest lepiej.

- Wyzwanie pracowników sklepów, bo wzrosły ceny. Wyzwanie pracowników, bo są duże kolejki i tylko jedna czynna kasa. Narzekanie na to, że kasy samoobsługowe nie działają, wyzwiska za prośby o płacenie kartą, bo akurat w kasie nie ma drobnych i ekspedient ma problem z wydaniem pieniędzy. Przykłady można byłoby mnożyć – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Pracownicy stacji benzynowych narażeni

- Za absolutny skandal uważam wyzwanie pracowników stacji benzynowych za to, że prezes koncernu jest politykiem. Jeżeli ktoś nie chce tankować na Orlenie to niech nie tankuje, ale wyzywanie ekspedientów jest tutaj absolutnie niedopuszczalne – mówi Marczulewska. – Na stacjach paliw coraz większym problemem jest również to, że nie jest to tylko miejsce zakupu paliwa, ale i często mała restauracja. Zdarzają się sytuacje, że dwie osoby na zmianie odpowiedzialne są za obsługę klientów, uzupełnianie towaru, dbanie o czystość, przygotowywanie posiłków i wydawanie przesyłek pocztowych. Tak się nie da – mówi Małgorzata Marczulewska.

– To jednak nie usprawiedliwia wyzwisk czy nawet sytuacji takich jak porzucanie zamówień, bo trzeba na nie czekać. Jedna z ostatnich wiadomości do naszego stowarzyszenia to sytuacja z jednej stacji benzynowej, gdzie klient zamówił dwa hamburgery i po kilku minutach oczekiwania chciał zrezygnować z zakupu. Ekspedientka, która się nie zgodziła na zwrot została wulgarnie zwyzywana – słyszymy.

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom prowadzi nieodpłatne działanie na rzecz osób, które czują się poszkodowane przez pracodawców. Zainteresowanych zawsze prosimy o kontakt.