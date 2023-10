Królowie podwyżek na rynku produktów dla dzieci

Ostatnie dwa lata przyniosły drożyznę w wielu aspektach życia codziennego. Rodzice i opiekunowie muszą stawić czoła rosnącym cenom produktów niezbędnych dla dzieci, zarówno tych najmłodszych, jak i uczniów w wieku szkolnym.

Analiza danych Ceneo pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków.

Królowie podwyżek wśród produktów dla dzieci

W ostatnich dwóch latach zauważamy tendencję wzrostową cen produktów dla dzieci, zwłaszcza w przypadku akcesoriów przeznaczonych dla maluchów. Na foteliki samochodowe, będące niezbędnym elementem bezpieczeństwa podczas podróży, kupujący wydają średnio 15% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Średnia cena fotelików wynosi teraz około 790 zł, choć nie zmieniła się znacząco przez ostatni rok. Warto podkreślić jednak, że znaczna podwyżka cen o średnio 6% odbyła się w 2022 roku, co oznacza, że wydatki rodziców na ten niezbędny produkt mimo wszystko rosną.

Podobna sytuacja jest w przypadku łóżeczek dziecięcych. Kosztują one średnio 800 zł (wzrost cen w 2023 r. o 2%). Co ciekawe, rok wcześniej – w 2022 r. – cena tych produktów wzrosła średnio aż o 10%, co pokazuje, że ostatnie dwa lata to czas podwyżek również w tej kategorii.

Największą drożyznę możemy zauważyć w przypadku mleka modyfikowanego. Mleko początkowe podrożało o 22%, a mleko następne o 26% w ciągu roku. Dla przykładu za mleko początkowe rodzice płacą średnio 52 zł.

Wzrost cen dotyczy także pieluch jednorazowych, których średnia cena wzrosła o 41%.

Wyprawka szkolna coraz droższa

Nie tylko rodzice małych dzieci borykają się z rosnącymi kosztami. Artykuły szkolne również podrożały w ciągu ostatnich dwóch lat. Porównując podobne okresy między 2022 a 2023 rokiem, widzimy, że średnie ceny zwiększyły się nawet od 15% do 67% rok do roku.

Piórniki, niezbędne w szkolnej wyprawce, kosztują średnio 60 zł, co oznacza wzrost ceny rok do roku o około 15%.

W kategorii tornistrów, plecaków i toreb szkolnych obserwujemy wzrost ceny o średnio o 15%, przy jednoczesnym spadku zainteresowania nimi o 8%. W 2023 roku wydajemy na produkty z tej kategorii około 206 zł.

Największy skok cen możemy zobaczyć w kategorii przyborów i akcesoriów szkolnych, wśród których średnie ceny niektórych produktów wzrosły aż o 67%.

Warto zwrócić uwagę, że coraz mniej klientów wykazuje zainteresowanie kategorią podręczników szkolnych. Może to oczywiście wynikać z dotacji dla dzieci i szkół. Mimo to produkty z tej kategorii podrożały średnio o 21%.

Koszty produktów dla dzieci 2023 roku drastycznie wzrosły (fot. mat. pras.)

Ceny elektroniki dla ucznia i studenta w górę

Podwyżki nie ominęły elektroniki, która jest obowiązkowym elementem nowoczesnej wyprawki dla uczniów i studentów. Laptopy zdrożały o średnio 9% w okresie od stycznia 2022 roku do sierpnia 2023 roku. W latach 2021-2022 wzrost cen wyniósł aż 14%. Średnia wartość koszyka zakupowego w 2023 roku sięgała nawet około 4500 zł, co stanowi istotny wydatek dla rodziców i studentów.

Co ciekawe, w sierpniu 2023 roku aż 5 z top 10 najpopularniejszych produktów pod względem ruchu pochodziło od marki Apple.

W kategorii słuchawek również odnotowujemy wzrost cen o około 21% rok do roku. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie klientów tą kategorią, co wynika z większej liczby osób korzystających z elektroniki do nauki i rozrywki. Średnia wartość koszyka zakupowego w kategorii słuchawek zwiększyła się o 20% w 2021 roku i 26% w 2022 roku w porównaniu do lat poprzednich. W 2023 roku klienci średnio wydawali na słuchawki około 480 zł podczas jednych zakupów.

Koszty utrzymania dziecka – zarówno malucha, ucznia, jak i studenta – znacząco urosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Wzrost cen produktów w kategoriach dziecko, artykuły szkolne i elektronika dla uczniów i studentów stanowi wyzwanie finansowe dla rodziców i opiekunów.

Zakres analizy: od stycznia do sierpnia 2021 vs 2022 i 2022 vs 2023. Dane opracował Mateusz Kowalik - Ceneo.pl