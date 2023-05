KSeF ponosi fiasko. Ministerstwo Finansów planuje nową wersję

Według danych Ministerstwa Finansów, uwierzytelnień – czyli nawiązanych sesji w ogóle – było prawie 320 tys. w środowisku produkcyjnym od stycznia do połowy maja br. Ponad 4,9 mln odnotowano ich w środowisku testowym od 1 października 2021 r. do połowy maja br. W tym okresie, trwającym ponad półtora roku, wystawiono też ok. 64,7 mln próbnych faktur w środowisku testowym. Według ekspertów, widać, że zainteresowanie systemem wciąż jest słabe, choć coraz większe. Nie brakuje też opinii, że przedsiębiorcy nie są jeszcze przygotowani do zmian. Tymczasem resort zapowiada zoptymalizowanie środowisk testowych i zintensyfikowanie działań promujących KSeF.

Coraz więcej testów, ale wciąż słabo to wygląda

Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli platformy do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Od 1 stycznia br. do połowy maja br. było ponad 319,6 tys. uwierzytelnień – nawiązanych sesji w ogóle w środowisku produkcyjnym. Z kolei od 1 października 2021 roku do połowy maja br. odnotowano przeszło 4,9 mln uwierzytelnień – nawiązanych sesji w ogóle w środowisku testowym.

– Korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla większości podatników w lipcu 2024 r. W wersji nieobligatoryjnej system zaczął funkcjonować w styczniu ub.r. Wcześniej dostępny był pilotaż. Wzrastająca liczba uwierzytelnień w środowisku testowym świadczy o tym, że zainteresowanie systemem e-Faktur rośnie wśród przedsiębiorców, którzy już wiedzą, że będą musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem związanym z wdrożeniem przepisów – mówi Małgorzata Ostrowska-Krzewina z Ostrowska-Krzewina, doradca podatkowy w Winiecka Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

Z kolei jak podkreśla doradca podatkowy Natalia Stoch-Mika z Kancelarii NSM Legal & Tax, z powyższych danych wynika, że przedsiębiorcy są zainteresowani funkcjonalnościami KSeF. Jednak do jego możliwości technicznych podchodzą z ostrożnością. Wolą wypróbować możliwości wystawiania faktur w środowisku testowym, zanim zdecydują się na skorzystanie ze środowiska produkcyjnego. Według ekspertki, dopóki KSeF jest fakultatywny, większość przedsiębiorców woli testować oraz uczyć się nowych możliwości, niż niepotrzebnie ryzykować popełnieniem jakiegokolwiek błędu.

– Biorąc pod uwagę ilość firm działających w Polsce, liczba uwierzytelnień w środowisku produkcyjnym na trochę ponad rok przed ich obligatoryjnym wdrożeniem nie wydaje się spora. Przypuszczam, że w większym stopniu przygotowują się do elektronizacji fakturowania duże przedsiębiorstwa. Te mniejsze, o ile mają wiedzę na temat tego obowiązku, zostawiają jego wdrożenie na ostatnią chwilę – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, od 1 października 2021 roku do połowy maja br. wystawiono prawie 64,7 mln próbnych faktur w środowisku testowym. Z kolei od 1 stycznia do 30 kwietnia br. było ponad 17,1 mln samych uwierzytelnień w środowisku testowym. To o 139,8% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Wówczas było ich ponad 7,1 mln. Natomiast w całym 2022 roku takich przypadków stwierdzono przeszło 44,5 mln.

– Jeszcze do niedawna termin wdrożenia KSeF przewidywany był na 1 stycznia 2024 roku. Wzrost ilości uwierzytelnień z pewnością wynika ze zbliżania się terminu nowego obowiązku. Coraz więcej podatników jest już świadomych, z jakim wyzwaniem przyjdzie im się zmierzyć, wdrażając wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w systemie e-Faktur. Przedsiębiorcy przygotowują się stopniowo do wykonywania tego obowiązku, stąd coraz więcej uwierzytelnień w środowisku testowym – ocenia Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Druga wersja struktury i ministerialna promocja

Resort przewiduje wzmożony ruch w środowiskach testowych wraz z udostępnieniem od 1 września br. drugiej wersji struktury e-Faktury, która ma ułatwić podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania. Środowiska testowe zostaną odpowiednio zoptymalizowane, aby integratorzy mogli sprawnie z nich korzystać podczas zwiększonego obciążenia. Jak stwierdza Natalia Stoch-Mika, Ministerstwo Finansów zakłada, że przedsiębiorcy, księgowi, biura rachunkowe będą częściej korzystać ze środowiska testowego. Na powyższą wzmożoną aktywność na pewno wpłynie termin, w którym KSeF stanie się obowiązkowy. Tuż przed jego wprowadzeniem osoby, które jeszcze nie skorzystały ze środowiska testowego, zdecydują się na jego wypróbowanie.

– Środowisko testowe może wymagać jeszcze poprawek, zmian czy dostosowań, które okażą się niezbędne po wyciągnięciu wniosków z pierwszej fazy testowania KSeF. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie zainteresowanie systemem nie jest szczególnie duże, można się tylko zastanawiać, czy aktualna wersja byłaby w stanie już teraz obsłużyć większy ruch. Myślę, że teraz obawy co do funkcjonowania KSeF występują po obu stronach, zarówno przedsiębiorców, jak i Ministerstwa Finansów – zaznacza doradca podatkowy.

Według Natalii Stoch-Miki, przedsiębiorcy nie są jeszcze gotowi na wprowadzenie KSeF. Znaczna część z nich nie przetestowała jeszcze funkcjonalności tego systemu. Ekspertka zwraca uwagę na przedłużenie terminu jego obligatoryjności. To z pewnością sprawiło, że wielu przedsiębiorców, księgowych i pracowników biur rachunkowych jeszcze nie sprawdziło tego rozwiązania. Uznali bowiem, że nie ma takiej potrzeby, skoro jest ponad rok do jego wprowadzenia.

– Fakt, że KSeF nie jest jeszcze obowiązkowy, stanowi oczywiście istotny czynnik w ocenie aktywności przedsiębiorstw w jego testowaniu. Nie jestem przekonana, czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego, z czym dokładnie wiąże się obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Należy również mieć na względzie to, że właściciele firm mają wiele innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, w szczególności w pierwszej połowie roku – komentuje Małgorzata Ostrowska-Krzewina.

Ponadto resort zapowiada, że po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy zintensyfikuje działania promujące KSeF. Jak zaznacza ekspertka z NSM Legal & Tax, takie akcje doprowadzają do zwiększenia zainteresowania danym tematem. Tak też pewnie będzie i w tym przypadku. Przedsiębiorcy podchodzą jednak z pewną ostrożnością do tego typu inicjatyw podejmowanych przez państwo. W opinii ekspertki, prawdziwą zachętą do skorzystania z fakultatywnego KSeF może być krótszy termin zwrotu podatku VAT.

– Dzięki stosowaniu systemu nie ma możliwości zgubienia czy zniszczenia e-faktury. Podatnik ma pewność, że dokument zawsze dotrze do kontrahenta. Jednak implementacja narzędzi niezbędnych do wystawiania i przesyłania e-faktur wiąże się zaangażowaniem zasobów ludzkich i kapitału przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji gospodarczej dla wielu firm może to być nadmiernym obciążeniem – podsumowuje doradca podatkowy.