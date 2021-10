Kto najlepiej sypia w Polsce?

Blisko 56% Polaków jest zadowolonych z jakości swojego snu, a prawie 40% społeczeństwa źle sypia.

Im respondenci są młodsi, tym częściej mają problemy z zaśnięciem. Osoby w wieku 18-22 lat deklarują je zdecydowanie najczęściej.

Osoby najmłodsze i starsze są najbardziej zadowolone z jakości swojego snu.

Sen a wiek

– Badanie ukazało bardzo ciekawą korelację poziomu zarobków i zadowolenia ze snu. Im większe są dochody, tym lepsza jest jakość snu. Osoby mniej zasobne mogą pracować np. na zmiany, a do tego znaczenie dłużej i ciężej niż dobrze sytuowani Polacy. To przekłada się także na formy relaksu i zadowolenie z życia. Kolejną sprawą są warunki do spania, które również w dużej mierze zależą od możliwości finansowych – mówi Michał Pajdak, członek zarządu platformy ePsycholodzy.pl.

Biorąc pod uwagę wiek respondentów, można zauważyć, że im są młodsi, tym częściej mają problemy z zaśnięciem. Osoby w wieku 18-22 lat deklarują je zdecydowanie najczęściej – 61,9%. Na drugim miejscu są ludzie mający 23-35 lat – 47%. Zbliżone wyniki odnotowano w grupach wiekowych 36-55 lat – 46,9%, a także 56-80 lat – 43,4%. Jak wyjaśnia prof. Włodzimierz Piątkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, młodzi ludzie najgorzej radzą sobie z nadmiarem bodźców, docierających m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych kanałów internetowych. Trudno im się wyciszyć przed zaśnięciem i skoncentrować na regeneracji.

Z kolei młodsi są najbardziej zadowoleni z jakości swojego snu. Powiedzieli tak Polacy mający 18-22 lata – 57,4%, a także 56-80 lat – 56,5%. Potem są respondenci w wieku 36-55 lat – 56,1%. Na końcu zestawienia są badani w przedziale wiekowym 23-35 lat – 55%.

Czy kawa zaburza sen?

– Choć Polacy nie łączą problemów bezsenności z piciem kawy, to często może być ona właściwym źródłem niewyspania. Mało kto jest świadomy np. tego, jak długo utrzymuje się kofeina w organizmie i jak wpływa na samopoczucie. Często zbyt krótki sen prowadzi do zmęczenia i sięgnięcia właśnie po ten napój. I tak dzień po dniu toczy się to błędne koło – dodaje Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.