Kto zarobi w lutym? Przed nami Walentynki, Tłusty Czwartek i ostatnie dni karnawału

W ramach analizy, Ebay Ads porównał wyniki sprzedaży ze stycznia 2023 r. z danymi z poprzedniego roku i wykazał, że w szczególności sprzedawcy detaliczni z sektorów technologicznego, jubilerskiego, modowego i spożywczego mogą spodziewać się znacznego wzrostu.

14 lutego - Walentynki

Walentynki są tuż za rogiem i ożywiają biznes prezentami od romantycznych po kiczowate. Kwiaty nadal cieszą się największą popularnością: popyt na prezenty kwiatowe wzrasta o 90 procent z wyprzedzeniem.

Poza tym niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się ramki do zdjęć (+30 proc.) oraz biżuteria taka jak kolczyki (+20 proc.), zawieszki w kształcie serc (+70 proc.) czy zegarki na rękę (+10 proc.). Trendem, który nabiera coraz większego rozpędu w Polsce są małe zamki (+220 proc.) mające na celu uwiecznienie wspólnej miłości, np. na mostach czy zabytkach.

Po pandemii karnawał znów jest obchodzony

Lata abstynencji spowodowanej pandemią korony sprawiły, że wielu konsumentów w końcu chce w tym roku ponownie odpowiednio świętować karnawał. Popyt na balony (+ 330 procent) i inne produkty karnawałowe jest odpowiednio wysoki. Oprócz odpowiedniej dekoracji trzeba oczywiście znaleźć też rozsądne przebranie.

Branża kostiumowa pozostaje wierna swoim tradycjom. I tak dużą popularnością cieszą się księżniczki (+270 proc.), superbohaterowie (+220 proc.), ale też kostiumy zwierząt (+180 proc.). Ponadto klienci poszukują również akcesoriów takich jak peruki (+340 proc.) oraz zestawy do makijażu imprezowego (+180 proc.).

Detaliści, którzy chcą dobrze rozpocząć luty, nie powinni siedzieć bezczynnie, ale celowo wykorzystywać te trendy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój nowych kategorii produktów, czy po prostu uwzględnienie marketingu istniejącego asortymentu, każdy, kto chce zwiększyć sprzedaż w lutym, nie może uniknąć tych dni.

Tłusty Czwartek zaraz po Walentynkach

16 lutego obchodzone jest święto pączka - Tłusty Czwartek. Każdy łasuch zje co najmniej kilka słodkich bułek. Statystycznie w Polsce, w Tłusty Czwartek Polacy spożywają przeciętnie ok. 2,5 pączka na osobę – w sumie w skali kraju oznacza to blisko 100 milionów pączków. Do przygotowania tak dużej liczby pączków w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie po ok. pół tysiąca ton cukru i masła, pięć razy tyle mąki pszennej, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln jaj.