Kuchnia roślinna to znacznie więcej niż moda

– Próbowałem już wielu „zamienników”: chrupiącego „bekonu” ze skórek od banana, płynnych „żółtek” z pomidorów, szarpanej „wieprzowiny” z jackfruita, „śledzi” z boczniaków czy „łososia” z marchewki. Często jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia szefa kuchni – mówi Robert Kopacz, Główny szef kuchni w polskim oddziale Upfield Professional.

Horecatrends.pl: Kuchnia wegańska cieszy się coraz większą popularnością. Czy każde danie da się przygotować w wersji dla wegan?

Robert Kopacz, Główny szef kuchni w polskim oddziale Upfield Professional: Zgadzam się, kuchnia wegańska cieszy się coraz większą popularnością. I choć nie jest to trend dominujący, to jednak coraz bardziej zauważalny i cały czas będzie zyskiwać na znaczeniu. Teraz już roślinnym gotowaniem zajmują się nie tylko niszowi blogerzy, ale również – a może przede wszystkim – profesjonalni kucharze. Wielu robi to z ogromna pasją i zaangażowaniem, odkrywając nieskończony potencjał kuchni roślinnej.

Większość tradycyjnych dań da się przygotować z uwzględnieniem diety wegańskiej. Czasem jest to bardzo proste i polega tylko na wymianie jednego składnika w daniu, czasem wymaga więcej zaangażowania i umiejętności. Próbowałem już wielu „zamienników” – chrupiącego „bekonu” ze skórek od banana, płynnych „żółtek” z pomidorów, szarpanej „wieprzowiny” z owoców jackfruita, „śledzi” z boczniaków czy „łososia” z marchewki. Często jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia szefa kuchni.

Jak to wygląda od strony kosztowej? Czy zamienniki produktów odzwierzęcych są droższe? Jakie produkty najłatwiej zastąpić, a jakie najtrudniej?

To od naszej wizji zmiany dania zależy to, czy wydamy na nie więcej czy mniej. Czasem wygrają najprostsze rozwiązania, na przykład zamiast szukać roślinnych odpowiedników boczku, możemy po prostu podsmażyć na chrupko prażoną cebulkę z aromatyczną mieszkanką przypraw. Koszty obniży też na pewno korzystanie z sezonowych warzyw i owoców w menu albo z mrożonek poza sezonem.

Trochę droższe są gotowe roślinne odpowiedniki mięsa i ryb. Płacimy więcej, ale w zamian otrzymujemy zbliżony smak, zapach i – co ważne – strukturę prawdziwego mięsa. Roślinnych alternatyw poszukują przede wszystkim osoby, które ograniczają ilość mięsa w diecie lub chcą po prostu spróbować czegoś nowego.

Z moich obserwacji wynika, że restrykcyjni weganie niekoniecznie oczekują tak silnego podobieństwa do mięsa, a czasem wręcz przeciwnie – odrzuca ich to. Dla nich możemy przygotować więc kotlet z buraków, gulasz z boczniaków czy rybę z selera. Taka postawa jest jednak niszą – zdecydowanie na rynku roślinnych gości dominują ci, którzy poszukują odpowiedników klasycznych smaków znanych z dzieciństwa.