Kufel piwa coraz droższy. Polacy mówią: Nie, dziękuję

Szef związku pracodawców branży piwowarskiej zwraca uwagę, że w tym roku nie tylko kontynuowany jest trend spadkowy na rynku piwa, ale nawet został on pogłębiony w porównaniu z latami ubiegłymi. Stwierdza, że wstępne dane za osiem pierwszych miesięcy wskazują na ilościowy spadek sprzedaży o 7-8 proc. w stosunku do tego okresu zeszłego roku.

Piwa sprzedaje się mniej, ale drożej

Choć sprzedaż spadła, wpływy branży wzrosły – i to o kilka procent. Nie ma tu żadnej magii, tylko jest to wynik wzrostu cen piwa, czyli sprzedaje się go mniej, za to drożej. To wcale jednak nie oznacza, że rentowność sprzedaży piwa wzrosła, bo browary jedynie przenoszą na konsumentów rosnące koszty swojej działalności. Bartłomiej Morzycki podkreśla wręcz, że następowało to z opóźnieniem i dopiero w tym roku średnia cena wyraźnie poszła w górę. Dodaje, że przyniosło to skutek w postaci ograniczenia popytu.

Całość na bizblog.spidersweb.pl