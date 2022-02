Kupowaliśmy mniej napojów słodzonych. W grudniu spadek o 25 proc.

Nową opłatą zostały objęte napoje zawierające w swoim składzie cukier, słodziki czy kofeinę.

Jak wynika z badanych paragonów, jeszcze w styczniu 2021 roku pomimo wzrostu cen, zakup napojów słodzonych cieszył się większym powodzeniem niż w styczniu 2020. W kolejnych miesiącach widać jednak spadek zainteresowania zakupami w tej kategorii produktów.



Biorąc pod uwagę średnią z całego 2021 roku to widać, że na paragonach konsumentów znajdowało się mniej pozycji ze słodkim napojem niż w roku 2020, kiedy to podatek cukrowy jeszcze nie funkcjonował. Średnio użytkownicy kupowali o 7 proc. mniej tego typu produktów niż w roku poprzednim. Wzrost cen zniechęcił część konsumentów do kupna napojów słodzonych, jednak jak widać nie jest to drastyczna różnica.



– Ciekawostką jest, że w 2021 roku oprócz stycznia zauważalny był wzrost popytu na słodkie napoje w kwietniu oraz maju. Największy spadek na przestrzeni całego 2021 roku można było zaobserwować w grudniu. Polscy konsumenci kupili wtedy o 25 proc. mniej słodkich napojów niż w 2020 roku. Możemy przypuszczać, że Polacy szukając oszczędności przy rosnącej inflacji, rezygnowali w pierwszej kolejności z tego typu wydatków – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Czy podatek cukrowy zachęcił Polaków do spożycia mniejszej ilości cukru „ukrytego” w napojach? Jak pokazują statystyki widać w tym kierunku pewną „odwilż”. Wyższe ceny skutecznie odstraszyły pewną grupę konsumentów, a inflacja dołożyła swoje.