Liczba pustych lokali w centrach handlowych zwiększyła się po wyjściu Tesco

- Mimo obaw z początku pandemii obecnie widzimy, że centra handlowe w dużych miastach poradziły sobie z pandemią lepiej niż prognozowano. Poziom pustych lokali zwiększył się nieznacznie w skali 8 największych rynków w kraju. W miastach, w których jest wyższy niż przeciętna, zazwyczaj wiąże się ze zmianami niezależnymi od centrów handlowych, np. wychodzeniem z kraju dużych sieci, takich jak Tesco – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Wyższy poziom pustostanów

Średni wskaźnik niewynajętej powierzchni w obiektach handlowych w 8 największych aglomeracjach w ciągu roku wzrósł z 4,8% w sierpniu 2020 roku do 5,3% w sierpniu br. Wzrost widoczny jest szczególnie we Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu. W każdej z tych aglomeracji znaczącą rolę w zmianie skali pustostanów odegrało wyjście sieci Tesco z naszego kraju. Najbardziej poziom pustych powierzchni w obiektach handlowych urósł we Wrocławiu, z 5% w sierpniu 2020 roku do 7,1% w sierpniu br. Wynika on głównie z niewynajętej przestrzeni po brytyjskiej sieci w CH Bielany, ale także niewielkich wzrostów wakatów w dziesięciu innych centrach handlowych. Na drugim miejscu jest Trójmiasto, ze wzrostem pustostanów z 3,9% do 5,9%, który jest związany głównie z pustą przestrzenią po Tesco przy ulicy Kcyńskiej. Podium domyka Poznań, gdzie wolna powierzchnia w centrach handlowych w ciągu roku urosła z 6,8% do 8,6%. Nieznacznie zwiększyła się też liczba wolnych lokali w warszawskich galeriach, w których niewynajętej przestrzeni jest obecnie 4,6% (wzrost o 0,5 pp. w ciągu roku).

Kraków przyciągnął nowych najemców

Z kolei wśród miast, w których w ciągu roku udało się zapełnić więcej powierzchni w centrach handlowych prym wiedzie Kraków. Poziom pustej przestrzeni w tym mieście spadł z 5,9% w sierpniu zeszłego roku do 2,8% w sierpniu br. Spadek wakatów odnotowano niemal we wszystkich krakowskich obiektach. Niższy poziom pustostanów w obiektach handlowych wśród największych polskich aglomeracji odnotowano także na Górnym Śląsku (z 5,3% do 5,1% r/r) i Łodzi (z 4% do 3,8% r/r).