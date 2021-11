Lista wad ustawy o ROP. Pracodawcy punktują projekt

Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.

Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy.

- Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo ustawodawca przyjął systemowo błędne założenia wobec zasad funkcjonowania systemu ROP w Polsce - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Lista wad

Główne wady projektu ustawy o ROP według Konfederacji Lewiatan:

1. Brak zapewnienia realizacji odpowiednich poziomów recyklingu

2. Podatkowy charakter proponowanych rozwiązań

3. Brak powiązania pomiędzy opłatami wnoszonymi przez wprowadzających produkty w opakowaniach a realizacją poziomów recyklingu (nieograniczona odpowiedzialność wprowadzających produkty w opakowaniach)

4. Brak zachęt o charakterze organizacyjnym

5. Brak jasnego sformułowania zasad ekomodulacji

6. Ryzyko braku możliwości wprowadzenia efektywnego systemu depozytowego

7. Krajowa wersja oznakowania sposobu sortowania odpadów opakowaniowych będzie mało skuteczna, kosztowna i stanowi ryzyko dla funkcjonowania rynku wspólnotowego

8. Brak równości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie nakładanych obciążeń

9. Nadmierne obciążenia administracyjne

10. Bardzo wysoki koszt prowadzenia kampanii edukacyjnych

11. Niejasny podział strumienia odpadów i jego konsekwencje

12. Marginalizacja organizacji odpowiedzialności producentów

13. Brak jasności definicji opakowania wielomateriałowego

14. Niejasności co do obowiązków w zakresie zawartości materiału z recyklingu w butelkach do 3 litrów, niezrozumiałe rozbieżności pomiędzy regulacjami, a dyrektywą SUP

15. Nadmierne obciążenia administracyjne względem branży recyklerów

16. Wątpliwości związane z opłatą opakowaniową

17. Konieczność wydłużenia okresów przejściowych dla wejścia w życie innych obowiązków np. w zakresie toreb biodegradowalnych