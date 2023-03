Listny Cud: Co farmy wertyklane mają wspólnego z Narnią? (podcast)

- Żywność z farm wertyklanych to oszczędność wody w procesie produkcji i to o 90 proc. Uprawa blisko miejsca zakupu, eliminuje też ślad węglowy z transportu i plastikowe doniczki, bo roślinom jako ochrona wystarczy biodegradowalna osłonka. Na naszych farmach powstaje żywność ekologiczna bo nie używamy pestycydów i sztucznych nawozów. A do tego jej smak zadowala nawet włoskie "mammy" i wyrafinowanych szefów kuchni - opowiada Matylda Szyrle, CEO startupu Listny Cud w rozmowie z Drugiej ręki z Edytą Kochlewską i Aleksandrą Nagel z Well.pl