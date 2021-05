Listonic: W maju zainteresowanie lodami wzrosło o 2449 proc. rdr.

W tym roku, w pierwszych tygodniach miesiąca, analitycy Listonic odnotowali wzmożone zainteresowanie zakupem sprzętu sportowego dla dzieci. Polacy dodawali do list coraz więcej rowerów (+3,28% r/r), hulajnóg (+52,46% r/r) oraz rolek (+37,54% r/r). W 2020 roku, w ostatnim tygodniu maja tłumnie udaliśmy się do sklepów w poszukiwaniu rowerów (+104,31 r/r), hulajnóg (+49,21% r/r) i rolek (+27,18% r/r).

Do 15 maja, do naszych koszyków trafiało mniej puzzli (-31,36% r/r), gier planszowych i video (-4,10% r/r) czy zestawów plastycznych (-18,47% r/r). - Gry planszowe oraz puzzle to zabawy, które w integrują rodziny, dlatego chętniej sięgaliśmy po te rozrywki w okresach lockdownów. Jednak po boomie, który odnotowaliśmy w 2020 roku nie ma już śladu - mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Manager w Listonic.

Pierwszy tydzień maja tego roku obfitował w kosze pełne batoników (+21,05% r/r). Promocje na konkretne marki, coraz większa oferta słodyczy na sklepowych półkach, przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania konsumentów tą kategorią produktową. W 2020 roku, w tygodniu poprzedzającym Dzień Dziecka, Listonic odnotował wzrost zakupu: lizaków (+135,65% r/r), czekolad (+97,98% r/r) i żelek (+131,33% r/r).

Tegoroczny boom na lody marki Koral przyczynił się do spektakularnego wzrostu tego produktu w branży spożywczej. Szczególną popularność zyskały lody na patyku, w pierwszych tygodniach maja Listonic odnotował wzrost zainteresowania mrożonymi słodyczami o 2449,12% r/r. W tej kategorii najczęstszym wyborem w pierwszym tygodniu maja były lody marki Koral (+81,10% r/r) i Nestle (+307,79% r/r).