Loteria na Lato u Grycana

W lodziarnio-kawiarniach Grycan wystartowała LOTERIA NA LATO, w której nagroda główna to 100 000 zł. Do wygrania również kulki lodów, chrupiące rurki z bitą śmietaną oraz nagrody pieniężne o wartości 1000 zł. Za każde wydane 10 zł kupujący otrzymają zdrapkę, która daje szansę na wygraną. Loteria potrwa od połowy czerwca do końca wakacji.