Lublin najbardziej nasyconym rynkiem handlowym w Polsce

Paradoksalnie, taka sytuacja nie zamyka drogi rozwoju dla aktywnych na tym rynku deweloperów. W mieście wciąż jest miejsce dla tradycyjnych parków handlowych, które wybierają alternatywne lokalizacje niejednokrotnie na obrzeżach miast, skupiają przede wszystkim najemców z podstawową ofertą zakupową i zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców.

Aktualnie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Lublinie sięgają już ok. 515 tys. mkw. GLA. Do największych obiektów w tym mieście należą centrum handlowo-rozrywkowe Lublin Plaza, Galeria Olimp, VIVO! Lublin, SKENDE Shopping wraz ze sklepem IKEA i centrum handlowe Felicity.

W porównaniu do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, Lublin charakteryzuje się wyższym odsetkiem powierzchni zajmowanej przez galerie handlowe, który oscyluje na poziomie 72%. Przykładowo na stołecznym rynku wynosi on 62%. Pamiętajmy jednak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat polski rynek handlowy przeszedł proces dywersyfikacji. Wielu deweloperów zaczęło celować w mniejsze formaty, które powstają poza centrami miast, zaspokajając w ten sposób codzienne potrzeby zakupowe konsumentów. Jest to też prawdopodobny scenariusz rozwoju dla lubelskiego rynku handlowego – komentuje Ewelina Staruch, analityczka w Dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, najwięcej nowoczesnej powierzchni handlowej, powyżej 5000 mkw., zostało dostarczone na rynek Lublina w 2014 i 2015 roku. Z kolei w ostatnich 5 latach do użytku oddano jedynie ok. 20 000 mkw. nowej powierzchni.

Według ogólnodostępnych informacji w najbliższych latach inwestorzy nie zapowiadają budowy nowych obiektów o powierzchni powyżej 5000 mkw. w Lublinie. Ostatnim projektem dostarczonym na rynek jest Park Handlowy Węglin Park, w którym większość sklepów już funkcjonuje. Klienci mogą zrobić zakupy w sklepach Aldi, Pepco, Dealz i Rossmann. Wkrótce otworzą się także Komfort i King Zoo. Powierzchnia GLA wynosi 10 600 mkw. Węglin Park dołączył do pozostałych trzech istniejących parków handlowych w Lublinie – dodaje Ewelina Staruch.

Dodatkowo w Świdniku pod Lublinem znajdują się dwa wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – Galeria Venus i Park Handlowy „M Park”, którego otwarcie miało miejsce w marcu tego roku.

W miarę dalszego rozwoju Polski Wschodniej deweloperzy powinni mocniej koncentrować się na poszerzaniu tam swoich portfeli, w tym przede wszystkim budowie alternatywnych formatów handlowych, które niekoniecznie będą zlokalizowane jedynie w takich miastach jak Lublin, Białystok czy Rzeszów, ale również mniejszych miejscowościach. Jest to również związane z zyskującym na znaczeniu konceptem 15-minutowych miast i trendem wygodnych zakupów, które konsument może zrobić blisko swojego miejsca zamieszkania – podsumowuje Michał Masztakowski, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield, Cushman & Wakefield.