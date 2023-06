Magazyn i mroźnia za 112 mln euro powstaje w Nowym Modlinie. Praca dla 90 osób

Nowy obiekt magazynowy będzie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych. Nowa inwestycja opiewa na kwotę 112 milionów euro, a w jej wyniku powstanie 90 nowych miejsc pracy. Będzie to drugi magazyn NewCold w Polsce. Pierwszy działa w Kutnie od 2015 roku i zostanie wkrótce rozbudowany oraz zmodernizowany za kwotę 50 mln euro.

„Widzimy potencjał, aby to Polska stała się głównym europejskim centrum logistyki żywności. To przyszłość, w której budowaniu chcemy uczestniczyć i pomóc. Nowy obiekt pod Warszawą, w połączeniu z istniejącą już lokalizacją w Kutnie, zwiększy naszą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na kluczowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział Bram Hage, założyciel i dyrektor generalny NewCold.

Obiekt w Nowym Modlinie budujw Atlas Ward a zaprojektowała firma Arcadis.

W nowym obiekcie magazynowo-chłodniczym powstanie 90 stanowisk pracy. Pracownicy pracują na 5 zmian, bo w obiekcie panuje temperatura - 25 stopni. Ponieważ rozwiązania, które są zastosowane w magazynie są technologicznie zaawansowane to szkolenia będą prowadzone przez pracowników obiektu w Kutnie a także ekspertów z centrali w Holandii.

Magazyn w Nowym Modlinie pomieści do 94 600 palet, zwiększając całkowitą pojemność magazynów NewCold w Polsce do 207 200 miejsc paletowych.- Nasz międzynarodowy zasięg sprawi, że pomożemy polskim producentom uzyskać dostęp do nowych rynków - powiedział Roberto Alessio, wiceprezes ds. biznesu i rozwoju w Europie Wschodniej.

- Nowa inwestycja, którą realizujemy dla NewCold, wyposażona będzie w szereg rozwiązań przyjaznych środowisku m.in. instalację fotowoltaiczną, a także automatyzujących procesy logistyczne - mówi Mariusz Górecki, dyrektor generalny i prezes zarządu Atlas Ward Polska.

Instalacje fotowoltaiczne pomagają NewCold redukować koszty energii i zyskać niezależność, co z kolei przekłada się na możliwość oferowania atrakcyjnych stawek partnerom, którzy korzystają z magazynów.

NewCold jest ekspertem zaawansowanej logistyki żywności oraz właścicielem 15 obiektów magazynowo - chłodniczych na trzech kontynentach. Nowy obiekt pod Warszawą to drugi magazyn NewCold w Polsce. Pierwszy z nich znajduje się w Kutnie i jest obecnie rozbudowywany. W przyszłym roku jego pojemność ma być dwukrotnie większa.