Magazynier i sprzedawca mogą dostać 700 zł na rękę za 3 dni pracy dorywczej

72 zł netto za 3 dniówki, czyli 24h pracy. Tyle można dorobić od piątku do niedzieli na stanowisku magazyniera. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż pracownika, który takich uprawnień nie posiada.

Oblegane w grudniu sklepy potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Oferują więc pracownikom wsparcia sprzedaży dniówki na poziomie 216 zł „na rękę”. W galeriach handlowych są to często sklepy odzieżowe, RTV/AGD, dyskonty czy księgarnie. Na podobne wynagrodzenie, może liczyć pracownik obsługi zwrotów w sklepie on-line. Tu przedłużony weekend w pracy zaowocuje kwotą 648 zł netto za 3 dniówki. Niezbędne umiejętności: refleks i podstawowa znajomość komputera, który jest konieczny do obsługi zamówień. Według danych Tikrow za pracę przy kompletacji zamówień można otrzymać 576 zł netto za 3 dni. By dobrze poradzić sobie z nowymi zadaniami zdecydowanie warto mieć doświadczenie w kompletowaniu zamówień i pakowaniu. Pomoc logistyczna to zajęcie często spotykane w sklepach RTV/AGD lub w księgarniach.

Kasjer/pracownik sklepu 624 zł możemy dorobić w 3 dni

Pracownik dorywczy może dorobić wspierając właścicieli sklepów jako kasjer lub pracownik rozkładający towary na półkach. W wypadku tej posady przyda się odrobina siły fizycznej i cierpliwość.

- Sklepy i usługodawcy robią wszystko, żeby to akurat u nich wydać świąteczny budżet, stąd rośnie zapotrzebowanie na sprzedawców, pracowników logistyki, e-commerce czy Mikołajów i Śnieżynki - wskazują przedstawiciele Personnel Services.

Mikołaj zarobi więcej niż sprzedawca

Od lat Mikołaj jest niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych. Za tę funkcję można liczyć na zarobki od 25 do nawet 200 zł netto za godzinę pracy. Nieco niższe stawki otrzymuje Mikołaj pracujący w galerii handlowej, natomiast wyższe można otrzymać za „występ” na firmowej wigilii czy domowym spotkaniu. Poza Mikołajem, na świetne zarobki w okresie świątecznym może też liczyć kurier. Zbliżający się boom zakupów świątecznych generuje na nich ogromne zapotrzebowanie, a górne widełki płacowe są bardzo atrakcyjne. Kurier w okresie świątecznym zarobi od 17,5 do nawet 40 zł netto za godzinę. Nie wszystko da się jednak kupić online. Są produkty świąteczne, po które wybieramy się osobiście i jest to m.in. choinka i karp. Sprzedawca choinek i sprzedawca karpi w tym roku zarobią od 19 do nawet 30 zł netto za godzinę.

Ozdoby na prezent i choinkę

Osoby, które zajmują się produkcją ozdób świątecznych zarobią od 17,5 do nawet 25 zł netto za godzinę. Tutaj zarobki zależą od nakładu pracy. Na największą stawkę mogą liczyć osoby, które malują bombki ręcznie. Natomiast, żeby móc położyć pod choinką zakupione online prezenty, trzeba je zapakować, co w okresie świątecznym nabiera podwójnego znaczenia. Są osoby, które pakowaniem prezentów zajmują się profesjonalnie i tacy pracownicy zarobią od 17 do 19 zł netto za godzinę. Nieco mniej od Mikołaja zarobi jego pomocnica, czyli Śnieżynka, której stawka godzinowa mieści się w przedziale od 17,5 do 25 zł netto za godzinę. Na podobne pieniądze może liczyć hostessa, która najczęściej w centrum handlowym odpowiada za promocję produktów lub usług. Jej zarobki będą wynosiły od 16 do 21 zł netto za godzinę.

Wigilie firmowe to więcej pracy

Okres przedświąteczny generuje zapotrzebowanie na kelnerów i pomoc kuchenną. Zwłaszcza w tym roku należy spodziewać się wzmożonego ruchu, co oznacza, że nie zabraknie ofert pracy w tej branży. Kelner, który w okresie przed świętami będzie obsługiwał gości i ich wigilijne spotkania, może liczyć na zarobki od 17,5 do nawet 22 zł netto za godzinę. Do tego dochodzą napiwki, które w okresie świątecznym potrafią być bardzo atrakcyjne. Pomoc kuchenna w firmie cateringowej zarobi za to od 17 do 20 zł netto za godzinę.