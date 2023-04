Majówka Last Minute. Turyści szukają niskich cena a branża pracowników na sezon

Cena jest priorytetem dla turystów. Pytają o rabaty

Północna Izba Gospodarcza zrzesza wiele firm z sektora turystycznego, a jej przedstawiciele mówią, że nie ma szturmu turystów.

- Na ten moment mamy ok. 60% obłożenia. Szykujemy się na 80% lub 85%. W tamtym roku było dużo rezerwacji na ostatnią chwilę i w tym roku jest dokładnie tak samo. Majówka last minute – mówi Magdalena Ziętek, kierownik Dune Beach Resort w Mielnie. – Jesteśmy pytani o atrakcje hotelowe, bo turyści obawiają się kapryśności pogody. Atrakcyjność obiektu staje się nawet ważniejsza od ceny – mówi Magdalena Ziętek.

Cena dla turystów pozostaje jednak bardzo ważna. Roman Kucierski, dyrektor pięciogwiazdkowego hotelu Hamilton w Świnoujściu przyznaje, że turyści z Niemiec na majówkę do Polski przyjeżdżają chętnie. Obłożenie krajowe sięga zaledwie 25%.

- Majówka póki co nas rozczarowuje. Pobyty skróciły się do maksymalnie dwóch-trzech dni. Mamy paradoksalnie większe obłożenie na dni 28-30 kwietnia niż 1-3 maja – mówi Roman Kucierski. – Cena jest priorytetem dla turystów. Pytają o rabaty. Nie ma co ukrywać, że wzrost cen nad morzem jest odczuwalny. To średnio ok. 15% rok do roku – dodaje Kucierski.

Silna turystyka to podstawa zdrowiej gospodarki Pomorza Zachodniego

Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk, po słabszych latach 2020-2021, turystyka ma nadzieje, że sezon 2023 będzie nareszcie czasem, gdy turyści będą licznie przybywać nad morze.

- Zmiennych jest wiele. Inflacja wciąż nie odpuszcza i zmusza nas do oszczędności. Inna sprawa to np. zakończenie Bonu Turystycznego czy wciąż wisząca nad nami wizja wojny w Ukrainie. To wszystko może składać się na decyzje o rezygnacji z wyjazdów majówkowych czy nawet wakacyjnych – mówi Hanna Mojsiuk.

Tylko 15 proc. pojedzie na Majówkę. Reszta oszczędza na wakacje



Ekonomista prof. Jarosław Korpysa przekonuje, że turystów nad polskim morzem w sezonie letnim nie zabraknie. Ceny usług hotelowych i gastronomii będą jednak determinować, czy turyści zostaną na dłużej czy będą decydować się na jednodniowe albo tylko weekendowe wypady.

- Zarezerwowanych jest średnio 50% miejsc noclegowych nad polskim morzem. Statystycznie niestety Polacy coraz rzadziej decydują się na wyjazdy turystyczne na majówkę. Szacuję, że to będzie liczba ok. 15% Polaków, a reszta zostanie w mieście lub np. na działkach czy w ogrodach. Oszczędzamy na majówce po to, by wyjechać na droższe wakacje – mówi prof. Jarosław Korpysa.

Przed nami kolejne „paragony grozy”

- Mówienie o rekordowych cenach nad morzem to trochę szukanie sensacji. Ceny rosną, to nie jest nic odkrywczego. Strach konsumentów przed wysokimi cenami może powodować, że ludzie nie pojadą wypoczywać, bo stwierdzą, że jednak lepiej oszczędzać – dodaje prof. Jarosław Korpysa.

Pracownik sezonowy pilnie poszukiwany!

Najpilniej potrzeba rąk do pracy w sektorze gastronomicznym i hotelarstwie. Eksperci zauważają, że wiele firm obudziło się z letargu dopiero w okolicach świąt wielkanocnych i teraz prowadzone są szybkie rekrutacje.

- Nie jest łatwo znaleźć szybko pełną obsadę do restauracji, lodziarni czy do baru. Gastronomia zorientowała się dość późno, że po długiej zimie, klienci mogą być chętni do spędzenia majówki nad morzem. Poszukiwane są kelnerki, pomoce kuchenne, a kucharze, którzy mieli dotychczas umowy od czerwca ściągani są do pracy nad morzem już od 28 kwietnia. Nie wszyscy się zgadzają, więc niektórych ściąga się "na zastępstwo" chociaż na miesiąc, oferując bardzo atrakcyjne stawki – mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy.

Czy nowy sezon przyniesie w gastronomii rekordowe zarobki?

- Nie ma rekordów. W ubiegłym sezonie mówiliśmy nawet o 50 złotych za godzinę pracy kucharza. Obecnie te stawki – owszem przekraczają 10 tysięcy złotych miesięcznie – ale to nie jest, tak wysoki poziom propozycji jak rok temu. Bary szybkiej obsługi, lodziarnie czy kawiarnie proponują zarobki netto od 4 do 8 tysięcy złotych w zależności od doświadczenia i lokalizacji – mówi Anna Sudolska.

- W lipcu będzie kolejna zmiana płacy minimalnej, więc należy się spodziewać, że stawki dla pracowników sezonowych też wzrosną – mówi Anna Sudolska, ekspertka IDEA HR Group.