Małpia ospa - jest rozporządzenie o kwarantannie

Osoby, które miały styczność z chorym, będą objęte kwarantanną, która będzie trwała 21 dni.

Znowelizowane przepisy dotyczą także obowiązku zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania małpiej ospy, a także zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

Małpia ospa - czy handel się boi?

- Jak pokazała pandemia COVID-19 sieci handlowe są przygotowane do działania w tej trudnej sytuacji – dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Sklepy szybko wprowadziły nowe zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i bezpiecznej sprzedaży. Dbały też o to, aby komunikować o tym klientom, że mogą czuć się bezpiecznie oraz wymagać od każdego kupującego przestrzegania tych zasad. Wypracowane przy okazji pandemii koronawirusa procedury mogą być wdrożone przy okazji innych zagrożeń w przyszłości i dlatego na tę chwilę nie wydaje się, aby doniesienia o małpiej ospie były powodem do niepokoju - komentuje dla nas Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.



- Z przekazywanych publicznie przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i epidemiologów informacji wynika, że nie ma dziś zagrożenia szerszym rozprzestrzenianiem się małpiej ospy. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) również stwierdza, że zagrożenie małpią ospą jest niewielkie. W całej Unii Europejskiej w 2022 r. odnotowano jedynie kilkadziesiąt przypadków tej choroby i wszystkie miały łagodny przebieg. Nie znamy, w Polsce czy UE, żadnych projektów rozwiązań sugerujących jakichkolwiek ograniczenia dla centów handlowych, w związku z tą chorobą. Jednocześnie, jesteśmy przekonani, że wysokie standardy sanitarne wprowadzone przez centra handlowe we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w czasie pandemii Covid 19, obowiązujące w znacznym stopniu do dziś, przekładają się na zwiększone bezpieczeństwo epidemiczne naszych klientów - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.