Mały samochód elektryczny jest nieopłacalny nawet przy dotacjach

Badanie przeprowadzone przez Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research wykazało, że mały samochód elektryczny nie jest opłacalny dla prywatnych nabywców. Pomimo ekonomicznych zalet, jak zwolnienia podatkowe, premie środowiskowe i niższe koszty utrzymania, mini e-auto jest znacznie droższe w stosunku do porównywalnego pojazdu z silnikiem benzynowym.

Samochody elektryczne - niekomfortowo i niepewnie

Samochody elektryczne są obecnie znacznie droższe niż pojazdy z silnikami spalinowymi, nawet biorąc pod uwagę wszystkie premie. Nie mogą one bowiem w pełni zrekompensować wyższego kosztu początkowego. Dodatkowo koszty związane z bateriami są nadal wysokie, mimo że spadały w ostatnich latach.

Ponadto nadal istnieją ograniczenia w dostępności stacji ładowania, co stanowi poważny problem dla wielu nabywców pojazdów elektrycznych. To może sprawić, że poczują się oni niekomfortowo i niepewnie, nie zawsze mogąc naładować swój pojazd, gdy pojawia się taka potrzeba – podaje blackout-news.de.

Badacze porównali całkowite koszty pojazdów z różnymi technologiami napędu na przestrzeni kilku lat, uwzględniając również rosnące ceny energii elektrycznej. W klasie małych samochodów porównano auta: Opel Corsa-e i najlepiej wyposażony odpowiednik z silnikiem benzynowym oraz w pełni elektryczny Mini Cooper SE i VW Polo 1.0 TSI. W klasie średniej Tesla Model 3 i Polestar 2 zostały przetestowane w porównaniu z VW Passat Variant wyposażony w silnik benzynowy lub wysokoprężny. Przetestowano również wersję hybrydową z wtyczką plug-in (PHEV) Mini Cooper Countryman i BMW 320e, a także Toyotę Mirai z ogniwami paliwowymi.

W kalkulacji TCO (Total Cost of Ownership) oszacowano koszty nabycia pojazdów oraz - w przypadku samochodów elektrycznych - koszty zakupu i montażu instalacji wallboxa (do prywatnej stacji ładowania), a także wartość rezydualną (prognozę ceny rynkowej) pojazdu na koniec okresu posiadania. Ponadto wzięto pod uwagę zużycie energii przy rocznym przebiegu 14 000 kilometrów, koszty podatków, ubezpieczenia i konserwacji. Uwzględniono również środki wsparcia państwa dla samochodów elektrycznych oraz możliwość generowania dochodów w wysokości około 400 euro rocznie poprzez sprzedaż praw do emisji zanieczyszczeń (kwot GHG).

Porównanie kosztów: elektryczny vs spalinowy

Według badań cytowanych przez blackout-news.de, przeprowadzonych przez Instytut Fraunhofera, samochody elektryczne mają podstawowe zalety pod względem kosztów w porównaniu z pojazdami z konwencjonalnymi napędami, hybrydami typu plug-in i samochodami na ogniwa paliwowe. Zależy to jednak w dużej mierze od czasu użytkowania i wielkości pojazdu. Pomimo wyższych kosztów zakupu, samochody elektryczne średniej klasy okazują się opłacalne po trzech latach. Potem mogą osiągnąć przewagę kosztową o ponad 5000 euro, a po dziesięciu latach nawet do 11 200 euro w porównaniu z silnikiem spalinowym. W badaniu oceniono zatem, że samochody elektryczne mogą z czasem zrekompensować niekorzystne koszty w pierwszych kilku latach ich posiadania.

Jednak przewaga kosztowa samochodów elektrycznych w porównaniu z pojazdami z konwencjonalnymi napędami różni się znacznie w zależności od wielkości i rodzaju pojazdu. Małe samochody potrzebują znacznie więcej czasu, aby przynieść korzyści właścicielowi – ich osiągnięcie zajmuje od pięciu do ośmiu lat. W związku z tym nie ma praktycznie żadnej przewagi kosztowej dla BEV (napęd w pełni elektryczny) w porównaniu z wariantem benzynowym. Nawet jeśli samochód jest używany przez 15 lat, nie ma już żadnych korzyści kosztowych – diagnozuje raport.

Perspektywa długoterminowa obarczona dużą niepewnością

Decydujące znaczenie mają też nieproporcjonalnie wyższe dodatkowe koszty napędu elektrycznego w małych samochodach, przy bardzo niskich kosztach pojazdów napędzanych benzyną lub olejem napędowym. Koszty paliwa stanowią zaledwie 19 proc. całkowitych kosztów samochodu z silnikiem Diesla, czyli nieznacznie więcej w stosunku do średniej dla samochodu elektrycznego (17-18 proc.).

Samochody elektryczne mają wyraźną przewagę tylko wtedy, gdy można je ładować energią słoneczną z prywatnego systemu fotowoltaicznego. Dla użytkowników BEV, którzy są w 100 proc. uzależnieni od publicznych stacji ładowania, koszty energii mogą być nawet o 42 proc. wyższe – przytacza wyniki badań blackout-news.de.

Długoterminowa perspektywa wiąże się z dużą niepewnością. Premia środowiskowa dla samochodów elektrycznych wygaśnie, a zwolnienie podatkowe zakończy się około 2030 roku. Nie jest pewne, jakie będą ceny energii elektrycznej i paliw w najbliższych latach. Nie jest też jasne, jak będą kształtować się ceny pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym i e-aut.