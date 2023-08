Marki własne podbijają świat elektroniki

Ze względu na postępującą inflację cena odgrywa coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Polacy chętnie sięgają po marki własne sieci, poszukując produktów, które spełnią ich oczekiwania. Najważniejszymi z nich jest otrzymanie najwyższej jakości produktu w przystępnej cenie. Według badania firmy Inquiry ponad 1/3 ankietowanych uważa, że dzięki markom własnym sklepy mają bardziej zróżnicowaną i przystępną ofertę, a jakość tych produktów zdecydowanie poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Coraz częściej też konsumenci specjalnie wybierają konkretną sieć na zakupy, aby móc korzystać z atrakcyjnej oferty produktów jej marek własnych.

Pierwsza marka własna w elektronice

Rozpoznawalna i ceniona marka to jeden z najbardziej wartościowych zasobów, jakimi może dysponować producent czy sieć handlowa. Własna linia produktów wpływa na lojalność konsumentów oraz wizerunek marek. Pozwala także zaoferować konkurencyjne ceny. Własna marka daje również sieci handlowej wpływ na jakość i rodzaj oferowanych produktów. MediaMarkt jako pierwsza sieć na rynku elektroniki użytkowej wprowadziła do swojej oferty marki własne i systematycznie rozwija portfolio jej produktów. Produkty marek własnych są obecne w sklepach MediaMarkt już od 2010 roku.

- Marki własne są bardzo ważną częścią naszego biznesu i stale rośnie grupa klientów zainteresowanych ich zakupem. Produkty w ramach tej oferty są znakomitym wyborem nie tylko dla klientów poszukujących racjonalizacji wydatków przy zakupie elektroniki użytkowej, ale także dla tych, którzy zwracają szczególną uwagę na użyteczność produktu. Użytkownicy sprzętów doceniają jakość i nowoczesny design. Potwierdzeniem zadowolenia konsumentów jest wyróżnienie przyznane marce ok. w ramach konkursu Konsumencki Lider Jakości 2022. Widoczne jest to także w rosnącej sprzedaży produktów marek własnych naszej sieci. Dlatego też nieustannie rozwijamy ich ofertę o kolejne produkty. W przyszłym roku skupimy się na sprzętach małego AGD, których portfolio w segmencie Private Label zdecydowanie chcemy rozszerzyć. Jednocześnie rozwijać będziemy się też w najważniejszych dla nas kategoriach, w których królują akcesoria ISY czy uznane telewizory marki ok. - mówi Michał Herman z działu zakupu MediaMarkt, odpowiedzialny za asortyment marek własnych.