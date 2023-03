Marki zagraniczne wypadają z koszyka zakupowego. Co decyduje o wyborze?

Firma badawcza Gradus Research przeprowadziła badanie postaw konsumenckich w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Holandii i Ukrainie.

Firma badawcza Gradus Research przeprowadziła badanie postaw konsumenckich w siedmiu krajach Europy. Są to Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Holandia i Ukraina. O jakich trendach możemy mówić na podstawie wyników badań?

Których krajów marki preferują konsumenci?

Każdy kraj preferuje własnych producentów. Patriotyzm konsumencki jest wysoki we wszystkich badanych krajach. Bardziej interesujące są zatem kraje drugiego wyboru. Towary produkowane w Niemczech, USA i Francji znajdują się w czołówce preferencji konsumentów. Marki z tych krajów mają dość duży udział w koszyku zakupowym Europejczyków.

Rynki różnią się stopniem otwartości na zagranicznych producentów

Badane kraje można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to te, które są otwarte na zagranicznych producentów. Do tej grupy należą Ukraina, Polska i Włochy, ponieważ wiele marek z innych krajów jest akceptowana przez ich konsumentów. Holandia i Niemcy należą do krajów umiarkowanych: istnieje duża lojalność wobec lokalnych producentów, ale konsumenci poważnie rozważają kupowanie zagranicznych marek. Trzecia kategoria to rynki zamknięte dla zagranicznych producentów: Wielka Brytania i Francja. Pokazują się one jako państwa, w których dominuje patriotyzm konsumencki – klienci przede wszystkim zwracają uwagę na krajowe marki i raczej nie chcą kupować zagranicznych towarów.

Co wpływa na wybór kraju producenta? Na co konsumenci zwracają uwagę?

Czynnik wysokiej jakości ma największy wpływ i to właśnie głównie na tym polu konkurują ze sobą producenci. W prawie wszystkich krajach produkty z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czasami Francji i Wielkiej Brytanii są najlepszym wyborem. Bardzo często są to bezpośredni sąsiedzi, np. Niemcy są drugim wyborem dla Holandii i Francji. Jednak Ukraina i Polska generalnie stawiają towary z Niemiec na pierwszym miejscu, uznając, że są one najwyższej jakości.

Atrakcyjność marek dzięki wysokiej jakości

Jeśli weźmiemy pod uwagę czynnik atrakcyjności cenowej, to na szczycie znajdują się Chiny. W rzeczywistości we wszystkich badanych krajach jest to bardzo znaczący gracz, dzięki przystępności cenowej produktów.

Atrakcyjność marek ze względu na atrakcyjną cenę

Ważnym czynnikiem jest również atrakcyjność marek pod względem sprawnej dystrybucji. Dystrybucja w badanych krajach zależy od konkretnych firm i poszczególnych sieci, które inwestują w logistykę. Dla Wielkiej Brytanii preferowane są Chiny i USA, dla Holandii Niemcy i Chiny, dla Włoch USA i Chiny. Raport wskazuje na silną pozycję Chin, również ze względu na handel internetowy i inne kanały sprzedaży oferujące chińskie towary.

Atrakcyjność marek ze względu na dostępność

- Ogólnie rzecz ujmując, dane z badania pokazują, że Europejczycy mają tendencję do wybierania krajowych marek. Jest to norma w Europie: Brytyjczycy wolą produkty brytyjskie, Niemcy wolą produkty niemieckie itd. - mówi Evgeniya Bliznyuk, socjolog, CEO i założyciel Gradus Research. — Głównym czynnikiem decydującym o wyborze jest też postrzeganie kraju jako producenta wysokiej jakości. Liczy się również działanie zgodne z oczekiwaniami klientów – dodaje.