Mars Wrigley: praca 50:50 i o połowę mniej podróży

Takie rozwiązanie daje możliwość realizowania swoich obowiązków w środowisku, które najlepiej pasuje do danej czynności. Jeśli pracownik potrzebuje ciszy i skupienia lub ma danego dnia dużo wirtualnych spotkań – może pracować w domu, czy innym miejscu, które zapewni mu optymalne warunki.

Biuro w tej koncepcji jest natomiast kreatywnym miejscem spotkań, rozmów i inspiracji. Wszystko po to, aby pracownicy mogli w pełni korzystać ze swojego potencjału i umiejętności, jednocześnie pielęgnując współpracę, dobre samopoczucie. Jest też miejscem budowania relacji, powstawania nowych pomysłów i wzmacniania kultury firmy.

- W Mars Wrigley w Polsce inwestujemy w kompetencje cyfrowe, ale z myślą o naszych pracownikach i w odpowiedzi na ich potrzeby stworzyliśmy też nową, odświeżoną i funkcjonalną przestrzeń biurową. Dzięki niej możemy efektywniej pracować, ale też czerpać inspirację i radość z bycia razem – mówi Natalia Zachaś, Dyrektor P&O w Mars Wrigley w Polsce.

Przestrzeń biurowa podzielona na strefy, odpowiadające konkretnym zadaniom: interakcji, pracy zespołowej, pracy analitycznej, czy generowaniu pomysłów. Wydzielono strefy skupienia, przestrzeń co-workingową, gdzie przy stołach można usiąść razem z zespołem, czy duży wspólny stół, przy którym można pracować stojąc lub siedząc. Wydzielono też dodatkowe przestrzenie do pracy w ciszy, czy nieformalnych rozmów oraz „Creative zone” – poświęconą burzom mózgów i konsultacjom. A wszystko to pełne czekoladowych i gumowych marek Mars Wrigley.

Współpracownicy mają podróżować i organizować spotkania w konkretnym celu, a nie tylko „dla samej obecności”. Efektem ma być też zmniejszenie liczby i długości spotkań (również wirtualnych) oraz częstsze korzystanie z narzędzi, które zapewniają pracownikowi indywidualne planowanie pracy i balans między współpracą, a skupieniem. Wprowadzenie nowego modelu pracy pozwoli też ograniczyć podróże służbowe na całym świecie, o co najmniej połowę w porównaniu z poziomem z 2019 roku. Wszystko po to, by zwiększać efektywność pracy w równowadze ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz realizacją planu zrównoważonego rozwoju.