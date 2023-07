Masło i olej powróciły do koszyka zakupowego. Jest tylko jedno ale...

Szalejąca inflacja, a wraz z nią też i cena masła, przełożyła się w kulminacyjnych momentach na spadek zainteresowania jego kupnem. Z trendu wyłamuje się tylko grudzień, który jednak (ze względu na świąteczne przygotowania) charakteryzuje się wyższym zapotrzebowaniem.

Porównując jednak dane zarówno w maju, jak i czerwcu obecnego roku masło pojawiało się na listach zakupów porównywalnie często, jak przed rokiem.

Promocje na masło. Sprzedaż poszła w górę

- Średnia cena kostki masła w supermarketach w czerwcu bieżącego roku wynosiła 5,73 zł i była o 1,53 zł niższa, niż przed rokiem. To przełożyło się na odbicie w sprzedaży, która była o 2% wyższa, niż w czerwcu 2022 roku. - mówi Elżbieta Szarejko, analityk w Centrum Monitorowania Rynku.

Według danych CMR, w całym 2022 roku klienci kupili o 22% masła mniej (w kilogramach), ale zapłacili za nie 11% więcej niż przed rokiem.

Co z olejem?

Bardziej dynamiczną reakcję na sytuację rynkową widzimy, analizując zainteresowanie kupnem oleju. Wraz ze spadkiem inflacji oraz średniej ceny za litr oleju w marcu 2023 roku, zaczęła również rosnąć ilość dodań oleju na listę zakupów. Choć od marca liczba ta stopniowo spada, to nadal jest wyraźnie wyższa, niż przed rokiem.

W maju obecnego roku olej zanotował wzrost obecności na listach zakupów Polaków o 14.5 p.p., natomiast w czerwcu o 13 p.p. (w stosunku do analogicznych miesięcy w ubiegłym roku). Te dane potwierdzają analizy Centrum Monitorowania Rynku, który tylko w czerwcu obecnego roku odnotował wzrost zakupu oleju w supermarketach o 19% (w stosunku do czerwca 2022 roku).

- Średnia cena za litr oleju w supermarkecie spadła w czerwcu tego roku poniżej 10 zł (w sklepach małoformatowych było to niewiele ponad 10 zł, bo 10.09 zł). Taka sytuacja nie miała miejsca od grudnia 2021 roku, kiedy to w supermarkecie za litr oleju płaciliśmy średnio 9,94 zł. - wyjaśnia Elżbieta Szarejko, analityk CMR.

- Dane pokazują, że spadek cen oleju wyraźnie podnosi zainteresowanie jego zakupem. Choć finalnie nadal kupujemy go mniej, niż masła, to w obecnej fali promocji można go uznać za zwycięzcę. – mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Dodatkowa analiza sformułowań z list zakupów Polaków z ostatnich tygodni wykazała, że Polacy chętnie korzystają z niższych cen produktów oleju i masła. Pilnujemy przy tym, aby spełnić warunki promocji, stąd pojawiają się takie wpisy jak: “masło 3 szt promocja”, “olej w promocji” czy “polski olej rzepakowy promka za dwie sztuki”.