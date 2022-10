Maspex chce mieć uprawy warzyw i owoców w promieniu 150 km od fabryk

Obecnie prowadzone są innowacyjne projekty badawcze dotyczące wprowadzenia nowych, przystosowanych do zmieniającego się klimatu odmian roślin. Rośliny ma wyróżniać mniejsze zużycie wody, brak konieczności stosowania pestycydów oraz większa odporność na ewentualne okresy suszy czy przymrozki. Wsparcie i strategiczna współpraca z rolnikami lokalnymi, którzy są dostawcami surowców owocowo-warzywnych i zbożowych, to jeden z priorytetów zawartych w strategii „Efekt Kolibra” określającej cele Grupy Maspex do 2030 r. W efekcie czego większość uprawianych w Polsce surowców zbożowych oraz owocowo-warzywnych jest skupowanych od lokalnych rolników, których uprawy znajdują się w pobliżu zakładów.

W poszukiwaniu lepszych ogórków

Projekt badawczo-naukowy współrealizowany przez należącą do Grupy Maspex firmę Fruktus Agros Nova ma stworzyć stabilną bazę surowca dopasowanego do potrzeb posiadanej technologii kiszenia oraz pokrycie zapotrzebowania na odmianę ogórka przeznaczoną do procesu kiszenia.

Wprowadzenie nowej odmiany pozwoli na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin oraz nawozów doglebowych o co najmniej 20 proc.

– Dodatkowe finansowanie ze środków unijnych pozwala nam prowadzić prace badawczo-rozwojowe w większym zakresie oraz w efekcie opracowywać innowacje na skalę co najmniej europejską – mówi Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor działu Zarządzania Innowacjami

w Grupie Maspex.

Pomidorowa rewolucja

Polscy producenci keczupów i koncentratów pomidorowych mogą pozyskać z rodzimego rynku ok. 30 proc. rocznego zapotrzebowania szacowanego na ok. 100 tys. ton pomidorów. Wymusza to konieczność importu, wytworzonego poza granicami kraju, gotowego koncentratu pomidorowego. Należąca do Grupy Maspex spółka Agros Nova (wytwarzająca produkty marek Łowicz, Krakus, Kotlin i Włocławek) oraz firma nasienna Plantico realizują projekt naukowo-badawczy mający na celu wytworzenie nowej odmiany pomidora regionalnego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu uprawy pozwalającego na monitorowanie procesu wzrostu. Pozwoli to na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i intensywny rozwój polskiego rolnictwa. Wprowadzenie nowej odmiany pozwoli na zmniejszenie zużycia wody o ok. 35–40 proc., zmniejszenie zużycia nawozów doglebowych o minimum 10 proc. oraz ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

Lubella pionierem uprawy pszenicy durum

Pszenica durum to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Obecnie znajduje zastosowanie w produkcji makaronów i kasz (kuskus, bulgur). Mimo to zaczęła być siana przez polskich rolników dopiero w 2005 r. Do końca sierpnia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Odmian znajdowały się jedynie 4 odmiany ozime tej pszenicy i żadnej odmiany jarej. Zboże to zajmuje obecnie ok. 2500 ha pól uprawnych w naszym kraju, przy czym rolnicy bazują głównie na odmianach zagranicznych.

Jeden z projektów Lubelli obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wysokiej jakości makaronów z dodatkiem pszenicy durum uprawianej w Polsce, w tym otrzymaniem nowej formy pszenicy durum o cechach przydatnych w przemyśle przetwórczym. Prace prowadzone są w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum”.

– Uprawa w Polsce pszenicy durum gwarantuje zmniejszenie jej importu z zagranicy i tym samym obniżenie kosztów produkcji i cen gotowych wyrobów, a także ich śladu węglowego – mówi Andrzej Gąsiorek, dyrektor generalny zakładu Lubelli w Lublinie.



Jabłka czerwonomiąższowe z Tymbarku

W ramach projektu dot. jabłek czerwonomiąższowych podjęta została współpraca z trzema sadownikami z okolic Tymbarku. Podczas realizacji projektu dla sadowników tych zostało zakupionych 6000 sadzonek jabłoni o owocach czerwonomiąższowych oraz elementy niezbędne do założenia sadów. Zgodnie z celami projektu jakość plonu ma być ukierunkowana na wydajność i łatwość zbioru (dostosowanie sposobu sadzenia i prowadzenia koron do zbioru mechanicznego oraz działania agrotechniczne umożliwiające maksymalne rozszerzenie okna zbioru w celu optymalnego wykorzystania sprzętu do zbiorów).

Zakład w Tymbarku po zakończeniu projektu będzie miał zapewnioną stałą dostawę jabłek czerwonomiąższowych o pożądanych cechach od sprawdzonych, godnych zaufania rolników, z sadów znajdujących się w niedalekiej odległości od zakładu.

Grupa Maspex dwa razy wprowadziła do sprzedaży w sieci Lidl limitowaną edycję przetworów powstałych z plonów, których rolnicy nie byli w stanie sprzedać. Dżem agrestowy wyprodukowany z owoców zebranych z upraw Pana Pawła Jarugi z Klementowic to inicjatywa marki Łowicz, która miała zwrócić uwagę na problem marnowania żywności już na etapie jej zbierania i przetwarzania.

W ubiegłym roku, dzięki marce Kotlin należącej do Maspeksu, drugą szansę otrzymały tzw. „krzywe” buraki – wyrosły w nieidealnych proporcjach i z upraw Pana Mieczysława Miszczaka z województwa łódzkiego trafiły do limitowanej edycji ketchupów, która także dostępna była w sieci sklepów Lidl.