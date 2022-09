Mastercard: Na co, gdzie i kiedy konsumenci wydają dzisiaj pieniądze?

W obliczu ciągłych, niespotykanych dotąd w tak dużej skali zmian gospodarczych, wybory dokonywane przez konsumentów w zakresie tego na co, gdzie i kiedy wydają pieniądze dzisiaj, mogą pomóc w określeniu, dokąd zmierzamy w najbliższym czasie.

Raport Mastercard Economics Institute’s “Shifting Wallets” to obszerna analiza nawyków zakupowych konsumentów z całego świata oraz tego, jak zmieniają się one w ostatnim czasie.

Podróże i żywność - to priorytety konsumentów

Podróże nadal priorytetem dla konsumentów. W ujęciu globalnym, liczba rezerwacji lotów komercyjnych w trakcie tegorocznego lata (maj – sierpień) była o 15% wyższa, w porównaniu do 2019 roku, pomimo zwiększonych wyzwań logistycznych i presji cenowej.

W Polsce w porównaniu do 2019 roku, tego lata odnotowano wzrost liczby krótkodystansowych lotów o ponad 42%. Co więcej, Polacy zatęsknili za dalekimi podróżami - rezerwacje lotów długodystansowych wzrosły o 150% w sierpniu 2022 roku w porównaniu do sierpnia 2019 roku.

Wydatki na wizyty w restauracjach wzrosły o 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Z kolei na jedzenie, głównie ze względu na dużą inflację w tym sektorze, wydaliśmy o 14% więcej.

Patrząc na długoterminowe trendy w ujęciu globalnym, wydatki na zakupy spożywcze online wzrosły o 70% od czasów sprzed pandemii (2019), podczas gdy wydatki na zakupy dokonywane fizycznie, w sklepach wzrosły o 25%. Świadczy to o napędzanym pandemią przejściu na rozwiązania cyfrowe i rosnącym przywiązaniu do tej wygodnej formy robienia zakupów.

Małe firmy chcą być online

Największe konsekwencje zmian i zamknięć związanych z pandemią, poniosły małe przedsiębiorstwa i to one starają się szybko przejść do sprzedaży online.

Małe firmy świadczące usługi online – takie jak, między innymi, doradztwo podatkowe, korepetycje czy usługi opieki osobistej - rosną 1,5-2 razy szybciej niż duże firmy również oferujące te usługi przez internet. Widać to szczególnie w takich krajach jak Belgia, Brazylia, Kanada, Włochy i Singapur.

Duże firmy handlowe zdecydowanie wyprzedzają małe przedsiębiorstwa w przechodzeniu na rynek cyfrowy. W sierpniu, w sektorze handlowym, sprzedaż e-commerce dużych firm wzrosła o 66% w porównaniu z 27-procentowym wzrostem wśród małych, w porównaniu do 2019 roku. Rozbieżność ta jest szczególnie widoczna w bardziej rozwiniętych gospodarkach, jak w Australii, Niemczech, Hong Kongu i Singapurze.

Kiedy robimy zakupy?

Minęły czasy, w których jasno można było określić dni związane z robieniem zakupów i tym samym wydawaniem pieniędzy. Praca z domu i wzrost znaczenia rozwiązań cyfrowych zatarły ewentualne różnice między sposobem wydatkowania budżetu domowego w weekendy i w ciągu tygodnia. W przypadku restauracji, sklepów detalicznych, ale także i innych biznesów, ma to szczególnie duże znaczenie w kontekście odpowiedniego zarządzania personelem czy łańcuchami dostaw.



Coraz częściej dokonujemy wydatków zarówno na dobra, jak i na doświadczenia w trakcie tygodnia.

W ujęciu globalnym, mniej więcej 5% całkowitych wydatków w centrach handlowych, wcześniej dokonywanych w trakcie weekendów, przesunęło się teraz na dni tygodnia. Stanowi to około 22,3 miliarda dolarów z całkowitej globalnej sprzedaży w centrach handlowych.

W Polsce udział wydatków w piątki na kino spadł o 1,7%, podczas gdy w poniedziałki wzrósł o 0,8% względem 2019 roku. Częściej decydujemy się na zakup biżuterii czy prezentów w tygodniu (poniedziałek - 2,8%; wtorek - 2,6%; środa - 2,8%), niż w sobotę, gdzie odnotowano spadek o 4,4%, w porównaniu do 2019 roku. Chętniej również robimy zakupy spożywcze w soboty (3,3%) i handlowe niedziele (1,7%), rezygnując z nich w poniedziałki (-2,7%).