Maty węchowe w ofercie Lidl Polska

W specjalnym asortymencie, przygotowanym z myślą o małych zwierzętach, znajdą się produkty marki Zoofari, w tym zabawki piszczące (11,99 zł/ 1 szt.) oraz sznurkowe (12,99 zł/ 1 szt.), wspierające pielęgnację zębów.

Aby pomóc psu schłodzić się podczas długich spacerów – szczególnie latem – zawsze należy mieć przy sobie czystą wodę. Jej podawanie będzie łatwiejsze ze składaną miską (950 ml) lub bidonem (550 ml) w cenie 21,99 zł/ 1 szt. Produkty idealnie sprawdzą się w trakcie dalekich podróży, ale także podczas spacerów i zabaw na zewnątrz. Zapobiegniemy też przegrzaniu, które może nieść za sobą bardzo przykre konsekwencje.

Innym sposobem na schłodzenie jest po prostu pozwolenie psu zanurzyć się w zimnym jeziorze czy rzece. W ofercie Lidl Polska dostępne będą wygodne szelki w cenie 19,99 zł/ 1 szt., wykonane z miękkiego, chłonnego materiału, wykończonego polarem. Nie tylko pozwolą one uniknąć obciążenia szyi psa, ale po zmoczeniu materiału, z którego są one wykonane, skutecznie ochronią go przed gorącem. Klienci będą mogli wybierać w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim, oraz rozmiarach XS-XL.

Każdy odpowiedzialny właściciel psa wie, że niezależnie od długości spaceru, z domu nie wychodzi się bez woreczków na odchody. Zapomnieć zdarza się jednak każdemu. Przydatnym akcesorium będzie estetyczne etui na woreczki, które umożliwi ich łatwe wydobywanie, kiedy tylko będą potrzebne. Etui znajdzie się w ofercie Lidl Polska w komplecie z modną bandaną w cenie 14,99 zł/ 1 zestaw. Z tym zestawem nasz przyjaciel będzie prezentował się stylowo i uroczo na każdym zdjęciu, a opiekun zadba o estetykę i porządek otoczenia.

Doskonały sposób na nudę? Mata węchowa!Zwierzęta, szczególnie psy, zostały obdarzone niesamowitym zmysłem węchu. Behawioryści często podkreślają istotę samego węszenia, które podczas spacerów powinno być jednym z głównych zajęć. Zabawy węchowe warto wprowadzić również do domowego harmonogramu. W sklepach Lidl Polska od czwartku dostępne będą maty węchowe w dwóch wersjach: okrągłej i kwadratowej, w świetnej cenie 49,99 zł/ 1 szt. Zabawy węchowe polecane są głównie psom nadpobudliwym i lękowym, jednak uciechę z nich będzie miało każde zwierzę – również koty. Wymagają skupienia i angażują wiele zmysłów, dzięki czemu rozwijają inteligencję i pomagają zwierzakowi się wyciszyć. Poziom trudności powinien być dopasowany do możliwości pupila, aby zabawa dawała satysfakcję i budowała jego pewność siebie. Kreatywni opiekunowie znajdą pole do popisu – częsta zmiana smakołyków i zapachów tylko urozmaica zabawę! Po kilkunastu minutach tego typu treningu, zwierzak jest zrelaksowany i gotowy do drzemki. Po zakończonej zabawie, matę można złożyć i schować do szafy – do następnego razu.

Kocia strefa relaksu w Lidl Polska

W kociej strefie relaksu nie może zabraknąć również miejsca do ścierania pazurków i wygodnego zakątka do wylegiwania. W ofercie Lidl Polska od czwartku pojawi się drapak w kształcie palmy (40 x 82 cm) z trzema dużymi liśćmi i pluszową piłką, będący jednocześnie oryginalną dekoracją wnętrza. Idealnym zestawem do niego będzie hamak (56 x 35 x 56 cm) na stabilnej drewnianej podstawie, dla kota do 6 kg. Oba produkty posiadają 3-letnią gwarancję i dostępne będą w cenie 79,90 zł/ 1 szt. Czy kot może chcieć czegoś więcej?