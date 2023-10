Maxi Zoo z kampanią "Nasza niższa cena". 600 produktów jest tańszych

W ofercie znalazło się prawie 600 różnorodnych produktów w niskich cenach. - W tym roku postawiliśmy w komunikacji na cenę. Aktualnie to ona jest najważniejszym czynnikiem w procesie zakupowym, co dobrze widać w zmieniających się postawach konsumenckich. Maxi Zoo zachęca do zapoznawania się z etykietami produktów, porównywania ich jakości, monitorowania naszej gazetki promocyjnej oraz przeliczania cen za kilogram. Regularnie udostępniamy kupony rabatowe w naszej aplikacji, a jej posiadacze mają również możliwość korzystania z 5% rabatu Friends. Chcemy zagwarantować klientom jak najlepsze warunki, które w obecnej sytuacji rynkowej są istotne dla budżetu gospodarstwa domowego. Nasze działania są możliwe dzięki realizowaniu długofalowej strategii. I choć ceny wokół rosną, my utrzymujemy wybrane z nich na stałym poziomie do końca roku. – mówi Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo.

Kampania „Nasza niska cena” potrwa do końcu roku. Obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci, a produkty z oferty posiadają odpowiednie oznaczenie w postaci żółtych cen oraz napisów „Nasza niska cena”.

Rynek karmy premium rośnie, ale powoli

Udział zwierząt karmionych gotowymi, pełnowartościowymi karmami jeszcze 10 lat temu wynosił dla Polski tylko 20%, w porównaniu np. do 90% w Niemczech, czy 60% w Czechach. Dzisiaj udział sprzedaży premium w naszym kraju wzrósł do 55%, ale nadal jesteśmy niżej w rankingu niż inne kraje. Karmy premium zdecydowanie lepiej sprzedają się w sklepach działających w dużych miastach.