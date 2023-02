Menedżerowie w wieku 50-70 lat to przeszłość. Rządzą 30-latkowie

Role liderów w firmach należały kiedyś do osób w wieku od 50 do 70 lat. Dziś 50 proc. liderów zaczyna zarządzać ludźmi jeszcze przed ukończeniem 30. roku życia. Pokazują, że można zarządzać efektywnie w każdym wieku. Wśród czynników napędzających ten trend eksperci Wysera wymieniają m.in. rozwój nowych technologii i coraz bardziej „ludzkie”, a mniej „procesowe” podejście do biznesu.