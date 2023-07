Miał już 9 żyć, teraz będzie 10.? Browar rzemieślniczy bankrutuje po 127 latach

Pierwszy i najstarszy browar rzemieślniczy w USA, który powstał w 1896 roku, ogłosił 12 lipca, że zakończył działalność.

Browar nie mógł nadrobić znacznej utraty sprzedaży z okresu pandemii. Zabrakło pieniędzy i czasu.

Pracownicy Anchor Brewing Co., 127-letniego browaru w San Francisco, który w zeszłym tygodniu ogłosił zakończenie działalności, rozpoczynają starania o zakup firmy, aby zapobiec jej likwidacji.

10. życie Anchor Brewing

Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik związku zawodowego w browarze, Sam Singer, „pracownicy Anchor Brewing spotkali się, przedyskutowali sytuację i postanowili rozpocząć starania o zakup browaru”. Dodał, że próby jego kupna są realizowane przez „niezidentyfikowaną grupę pracowników Anchor”, a nie sam związek.

„Pracujemy za kulisami, aby spróbować znaleźć najlepszy, możliwy sposób na zebranie funduszy” – czytamy na Twitterze związku.

Jednocześnie poinformowano, że „czasu jest mało” i Anchor będzie nadal przekazywał swoje aktywa poprzez cesję na rzecz wierzycieli na początku sierpnia.

Unikalne techniki warzenia Anchor Brewing

Pierwszy i najstarszy browar rzemieślniczy w USA, który powstał w San Francisco w 1896 roku, ogłosił 12 lipca, że kończy działalność w wyniku kłopotów finansowych spowodowanych konkurencyjnym rynkiem, inflacją i spadającą sprzedażą.

Media rozpisują się o Anchor Brewing, który obrósł już legendą. Został zbudowany podczas kalifornijskiej gorączki złota, kiedy Gottlieb Brekle po przybyciu z Niemiec zaczął warzyć piwo parowe w San Francisco. Unikalne techniki warzenia nakręciły popyt na piwa parowe, produkowane specyficznymi metodami fermentacji.

„W środę na wzgórzu Potrero świeciło słońce, ale dla miłośników piwa z San Francisco był to czarny dzień, który szybko nie zostanie zapomniany” – komentuje sfgate.com.

Firma była już na skraju bankructwa. Po latach spadającej sprzedaży z powodu konkurencji z większymi browarami, Anchor Brewing został zakupiony przez Fredericka Louisa Maytaga w 1965 roku. Funkcjonował w obecnej lokalizacji od 1979 roku i był jednym z ostatnich producentów piwa parowego poddawanego fermentacji w wyższej temperaturze z dodatkiem drożdży dolnej fermentacji, co było znakiem firmowym browaru.

W 2010 roku spółka została przejęta przez The Griffin Group, inwestycyjną i konsultingową grupę skupiającą się na markach alkoholi, stając się częścią Anchor Brewers & Distillers. W 2017 roku browar został przejęty przez Sapporo Breweries za niebagatelną kwotę 85 mln dol. Pod zarządem nowego właściciela odnotowywał znaczące spadki przychodów, a w końcu zaprzestał działalności, ogłaszając upadłość i planując likwidację firmy.

Po 127 latach Anchor Brewing przestaje istnieć

Upadek Anchor odzwierciedla szersze wyzwania, przed którymi stoją producenci i dystrybutorzy piwa rzemieślniczego w okresie po pandemii. Zmieniły się nawyki konsumentów, a sprzedaż spadła w całej branży, co doprowadziło do przejmowania mniejszych browarów przez głównych dystrybutorów piwa, zmiany marki lub całkowitego zaprzestania działalności – podaje pennlive.com.

Przysłowiowym gwoździem do trumny dla Anchor Brewing była pandemia. 70 proc. produktów firmy trafiało do restauracji i barów, które ucierpiały z powodu Covid-19. W czasie pandemii dokonano jeszcze rebrandingu i zaczęto sprzedawać produkty w sklepach spożywczych. Ale w ostatnim miesiącu firma ograniczyła swoją dystrybucję do Kalifornii i w końcu przestała produkować swoje popularne piwo.

Sapporo podejmowało starania, aby sprzedać browar, ale bez powodzenia. Komentuje się, że ostatecznie nie mógł on nadrobić znacznej utraty sprzedaży z okresu pandemii. Zabrakło pieniędzy i czasu.

- Te czynniki nie pozostawiły firmie innego wyjścia, jak tylko podjąć tę smutną decyzję o zaprzestaniu działalności – oznajmił w oświadczeniu rzecznik firmy, Sam Singer.

Browar powiadomił o sytuacji swoich pracowników, którzy otrzymali 60-dniowe wypowiedzenie, licząc od 12 lipca. Planuje zapewnić im wsparcie w okresie przejściowym. Będzie nadal sprzedawał piwo, które pozostaje w jego posiadaniu.

„Browary, nawet te wielkie, potrzebują dużo kreatywności i niemałej dozy szczęścia, aby przetrwać wszystkie burze i pozostać w sferze wyborów zakupowych ludzi. Nie do pomyślenia jest, że Anchor wykorzystał ostatnie ze swoich dziewięciu żyć” — komentuje theguardian.com.