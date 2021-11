Minister finansów: Tarcza antyinflacyjna nie będzie paliwem do dalszego wzrostu cen

Minister finansów Tadeusz Kościński w rozmowie z WNP.pl pozytywnie ocenił zaprezentowana kilka chwil wcześniej tarczę antyinflacyjną. Podkreślił, że istotne z jego punktu widzenia jest to, iż opiera się ona głównie na zmniejszeniu danin i podatków, a nie na transferach pieniędzy na rynek. - Dawanie nowych pieniędzy na rynek byłoby paliwem dla inflacji – stwierdził szef resortu finansów.

Jego zdaniem tarcza antyinflacyjna nie spowoduje kłopotów budżetowych. – To, o czym mówił premier, jest w zasadzie neutralne dla budżetu – stwierdził Tadeusz Kościński. Dodał, że przedstawione przez premiera propozycje będą kosztować około 10 mld zł. – Popatrzmy jednak, jak inflacja działa na korzyść finansów publicznych - dodatkowe przychody z VAT i innych podatków z tego tytułu to ok. 6-8 mld zł – wyliczał Tadeusz Kościński.

- Oddajemy zatem z niewielką nawiązką to, co dostajemy do budżetu w wyniku podwyższonej inflacji. Wszystkie pieniądze zwracamy społeczeństwu – powiedział.

Podkreślił również, że proponowane zmiany nie będą wymagały nowelizacji budżetu. – W tej chwili jest ona etapie prac w parlamencie, rząd zatem nie ma na to wpływu – wyjaśniał. Dodał, że jedyne koneiczne zmiany legislacyjne związane są z obniżkami VAT – trzeba to bowiem zrobić na drodze ustawy, a nie rozporządzenia.