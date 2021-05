Mintel: Konsumenci ograniczają spożycie cukru

Oświadczenia „bez dodatku cukru" pojawiają się na etykietach produktów w Europie coraz częściej, fot. Shutterstock

Błonnik i stewia nowej generacji zrewolucjonizują kwestię ilości cukru w produktach spożywczych - przewiduje Mintel.

Oświadczenia „bez dodatku cukru" pojawiają się na etykietach produktów w Europie coraz częściej. Liderem jest tutaj Wielka Brytania, która odpowiadała za 15% udział we wszystkich nowościach spożywczych tego typu wprowadzonych w Europie w ciągu ostatnich pięciu lat ; tuż zaraz uplasowały się Niemcy (13%) i Francja (10%). W Polsce odsetek nowych produktów opisywanych jako „bez dodatku cukru" wzrósł w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2021 r. z 2% do 8%, biorąc pod uwagę wszystkie nowości spożywcze na tym rynku.

Z najnowszego badania konsumenckiego przeprowadzonego przez firmę Mintel wynika, że niemal trzech na pięciu konsumentów we Francji i Niemczech (59%) próbuje ograniczać ilość spożywanego cukru, przy czym wśród respondentów w Polsce odsetek ten wynosi 65%, a w Hiszpanii 67%. Z drugiej strony ponad połowa konsumentów niemieckich (54%) i francuskich (53%) decyduje się na jedzenie mniejszych ilości produktów przyjemnościowych zamiast wybierać ich wersje light. Dotyczy to w szczególności napojów gazowanych: 38% konsumentów w Polsce i 37% konsumentów w Niemczech uważa, że „zdrowsze" napoje gazowane nie są „przysmakiem".

Przeczytaj także: Nie ma odwrotu od pandemicznych przyzwyczajeń konsumentów

Więcej na portalspozywczy.pl