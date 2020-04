Mintel: Po pandemii marki i firmy powinny wypracować modele sprzedaży przyjazne seniorom

Pandemia pokazała, że warto tworzyć innowacje także dla seniorów, fot. Shutterstock

Pandemia związana z COVID-19 uderzyła mocno i wielowymiarowo w działalność rynkową w Chinach. Obawa przed wirusem sprawiła, że konsumenci zaczęli przywiązywać ogromną wagę do higieny i konieczności zwiększenia odporności organizmu. Z tego względu podczas zakupów konsumenci koncentrują się na niezbędnych produktach, takich jak świeże artykuły spożywcze. Dodatkowo, ograniczenia związane z wychodzeniem z domu spowodowały, że konsumenci przenieśli swoje potrzeby zakupowe do internetu.

Restrykcje dotyczące przemieszczania się uderzyły bezpośrednio w branżę transportu i turystyki (w tym hotele, kurorty i atrakcje turystyczne). Spadek liczby podróżnych miał również wpływ na handel detaliczny i branżę gastronomiczną. Jednocześnie ograniczenia logistyczne związane z zaopatrzeniem i przemieszczaniem się spowodowały opóźnienia w dostawach zamówień online i braki w zaopatrzeniu oraz wydłużyły czas potrzebny na uzupełnienie zapasów.

Przed wybuchem zagrożenia prawie jedna trzecia starszych mieszkańców Chin deklarowała, że korzysta z mediów społecznościowych do kontaktów z rodziną i znajomymi. Jak wynika z raportu firmy Mintel na temat zwyczajów jedzeniowych chińskich konsumentów w wieku powyżej 55 lat, grupa ta wykorzystywała aplikację WeChat Moments do czerpania informacji o zdrowej żywności. Jednak zainteresowanie używaniem mediów społecznościowych do kontaktu z innymi osobami oraz do uczenia się nowych rzeczy nie przekłada się na zakupy online. Dla seniorów barierą przed zakupami w tej formie jest zbyt skomplikowany interfejs. Gdyby firmy i marki skupiły się tworzeniu przyjaznych i uproszczonych portali umożliwiających starszym osobom robienie zakupów, takich jak WeChat, mogłoby to przyczynić się do wzrostu zaangażowania i częstszego wyboru tej formy zakupów.

W trakcie walki z COVID-19 jeden ze sklepów spożywczych nie przerwał pracy dzięki utworzeniu grupy w aplikacji WeChat dla lokalnych społeczności, informując o dostępnych produktach za pomocą zdjęć i krótkich filmów. Sklep zachęcał lokalnych seniorów do robienia zakupów właśnie za pośrednictwem tej grupy na WeChacie. Zakupione produkty są dostarczane każdego dnia rano i ustawiane na zewnętrznych półkach do samodzielnego odbioru. Coraz więcej konsumentów przestawia się na zakup większej ilości produktów rolnych, gdyż są one postrzegane jako bezpieczniejsze od produktów dostępnych w sklepach. Rolnicy dostarczający zwykle żywność do lokalnych supermarketów korzystają z WeChata w celu dotarcia do potencjalnych klientów. Konsumenci świeżych produktów spożywczych, zwłaszcza ze starszego pokolenia, mogą korzystać z grupowych zakupów większych ilości, obniżając w ten sposób cenę jednostkową produktów. Badanie firmy Mintel sugeruje, że dla starszych konsumentów liczy się przede wszystkim dobry stosunek ceny do jakości; w rezultacie z uwagi na COVID-19 wzrosła popularność zakupów grupowych.