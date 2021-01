Młodzież po lockdownie pozostanie w sieci jako użytkownicy i klienci

Konsumpcja jest bardzo ważna, ponieważ wprowadza w obieg środki, które krążą w naszych portfelach. Mądra konsumpcja jest jeszcze ważniejsza, bo kształtuje świadome społeczeństwo. Po pandemii na pewno wiele biznesów, sklepów, które funkcjonowały w realnej rzeczywistości - skupi się na rozwoju w internecie - wskazuje Agnieszka Zydroń, psycholog biznesu, Imperiumrelacji.pl.

Nie cały handel przeniesie się jednak do internetu. - Ciężko przypuszczać, że ktoś, kto jest typem ekstrawertyka odmówi sobie zakupów w galerii handlowej. Mieliśmy już takie obrazki podczas chwilowych luzowań obostrzeń - w sklepach znów pojawiali się stali bywalcy. Po prostu nie tylko zaspokajają oni potrzebę materialną - zakupu jedzenia, ubrania, kosmetyków, ale także psychiczną - obecności, energii drugiego człowieka, wyjścia z domu. Oczywiście, pojawi się także grupa ludzi, którzy faktycznie odnajdą podczas lockdownu nowe możliwości w sieci, sklepy, które im odpowiadają i rzeczywiście przeniosą się z załatwianiem spraw do sieci. Można przypuszczać, że wielu z nas pozostanie przy zdalnym załatwianiu spraw z urzędami, formalnościami, ponieważ jeżeli jest to dobrze zorganizowane.

Dzieci i młodzież na pewno pozostaną w sieci jako konsumenci, użytkownicy, klienci a później właściciele biznesów internetowych. Czy tego chcemy czy nie - to jest ich świat, a obecnie sami im nakazaliśmy, aby tyko w nim się sprawnie poruszali. Będą tworzyli strony, sklepy, aby w razie podobnej sytuacji nie zostać całkowicie odciętym od świta. To już się działo przecież od lat, ale teraz mamy ogromną świadomość przyspieszenia tych procesów - podsumowuje Agnieszka Zydroń.