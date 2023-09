Mniej plastiku w butelkach marki własnej Carrefour

Sieć zmniejszyła masę 5 litrowej butelki wody mineralnej prawie o 10 gramów, bez uszczerbku na właściwościach opakowania. Zintegrowała też uchwyt butelki z etykietą. W ofercie produktów chemii domowej marki własnej, wszystkie butelki żeli do naczyń i płynów do płukania, wykonane są w 100% z recyklatu. Redukcją plastiku w opakowaniach zostało do tej pory objętych 165 produktów marek własnych.

Carrefour kieruje się zasadami proekologicznymi i nie czekając na wchodzący w życie 3 lipca 2024 r., obowiązek trwałego przymocowania nakrętek do butelek, już teraz wprowadził tę zmianę w opakowaniach marek własnych. Obecnie, wszystkie kartony soków i nektarów o pojemności 1 litra są wyposażone w przymocowane korki, a z początkiem przyszłego roku, kolejne produkty zmienią swoje opakowania, zgodnie z obowiązkiem.

Carrefour Polska, w grudniu 2022 roku udostępnił klientom hipermarketu w C.H. Westfield Arkadia refillomat z produktami drogeryjnymi, marki własnej. Obecnie sieć testuje koncept w dwóch hipermarketach. Oba dostępne punkty oferują 8 produktów z kategorii chemii domowej w atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Sieć ma już zaplanowany dalszy rozwój tego rozwiązania.

- Zauważamy rosnące zainteresowanie Polaków ideą zero waste, dlatego zamierzamy systematycznie rozwijać nasze projekty w ramach programu Droga Do Zero Waste - mówi Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

Droga Do Zero Waste koncentruje się on na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku, co ma przełożenie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Projekt zakłada zarazem akcje edukacyjne, rozwiązania biznesowe, jak i innowacje wpływające na bardziej ekologiczny charakter sklepów.