„Moralnie złe” – Elon Musk przeciwko home office

Elon Musk krytykuje pracę zdalną i uważa, że jest to obraza dla osób, które muszą stawić się w miejscach pracy fizycznej, takich jak fabryki czy biura. Twierdzi, że korzystanie z laptopa w domu obniża produktywność i wysyła złe sygnały innym pracownikom, którzy nie mają takiej możliwości. Musk postawił pracownikom Tesli ultimatum, żądając, aby spędzali co najmniej 40 godzin tygodniowo w biurze. Uważa, że praca zdalna to absurd i jest to także kwestia moralna.