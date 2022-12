Mundial nie przełożył się na wzrost sprzedaży piwa. Co się dzieje?

Liczba transakcji w sklepach małoformatowych w listopadzie 2022 r. była nieco wyższa niż rok wcześniej.

W porównaniu z ciepłym październikiem 2022 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych spadła w listopadzie o 12%.

Mundial i emocjonujące zmagania Polaków w fazie grupowej nie przełożyły niestety się na wzrost sprzedaży piwa w sklepach małoformatowych.

Liczba transakcji w sklepach małoformatowych w listopadzie 2022 r. była nieco wyższa niż rok wcześniej, szczególnie w pierwszej, dość ciepłej połowie miesiąca. Dniem, w którym w placówkach tego formatu pojawiło się najwięcej klientów, był czwartek 10 listopada poprzedzający długi weekend.

Całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych

Całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw. (małe sklepy spożywcze do 40 mkw., średnie sklepy spożywcze 41-100 mkw., duże sklepy spożywcze 101-300 mkw., specjalistyczne sklepy alkoholowe) w listopadzie była o ponad 13% wyższa niż rok wcześniej.

Za tym wzrostem stoją jednak wyłącznie rosnące ceny, bo w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła liczba zakupionych produktów. W listopadzie 2022 r. na paragonie pojawiało się średnio 3,7 opakowań produktów (rok wcześniej było to 3,9) o wartości 21,57 zł (to o 12% więcej niż rok temu).

W listopadzie wzrosła wartość sprzedaży niemal wszystkich ważniejszych kategorii, jednak w ujęciu wolumenowym, a także pod względem liczby transakcji większość kategorii, szczególnie tych mocno drożejących, odnotowała spadki.

Zmiany sprzedaży w ujęciu wolumenowym i wartościowym

Sprzedaż margaryn w przeliczeniu na kilogramy spadła w porównaniu z listopadem 2021 r. o 11%, choć wartość sprzedaży tej kategorii wzrosła o 27%.

W listopadzie w sklepach małoformatowych sprzedało się o 13% mniej kilogramów kawy mielonej, mimo to wydatki na tę kategorię były o 22% wyższe.

Duży spadek sprzedaży zanotował cukier: w listopadzie klienci sklepów małoformatowych kupili go ponad 40% mniej w przeliczeniu na kilogramy niż w listopadzie 2021 r. Przyczyną spadku mogą być oczywiście zapasy poczynione w lipcu podczas cukrowej paniki, ale do zakupu tego produktu zniechęca też na pewno wysoka cena. W listopadzie 2022 r. za kilogram białego cukru klienci sklepów małoformatowych płacili średnio 6,90 zł, czyli prawie dwa razy tyle co przed rokiem.

W listopadzie wzrosty zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym odnotowały napoje energetyzujące (liczba paragonów, na których pojawiła się ta kategoria była o 4% wyższa niż przed rokiem, a wydatki na tę kategorię zwiększyły się o 14%), batony i chipsy.

Spadła sprzedaż wódek czystych, nieco więcej niż przed rokiem klienci analizowanych formatów wydali natomiast na whisky.

Mundial i emocjonujące zmagania Polaków a piwo

Mundial i emocjonujące zmagania Polaków w fazie grupowej nie przełożyły niestety się na wzrost sprzedaży piwa w sklepach małoformatowych. W całym listopadzie najwięcej w sklepach małoformatowych w przeliczeniu na litry sprzedało się w kolejne dni przed i w trakcie długiego weekendu (od czwartku 10 listopada do soboty 12 listopada).

Czwartym najlepszym dniem pod względem wolumenu sprzedaży była sobota 26 listopada, kiedy Polska grała z Arabią Saudyjską.

W dniach z meczami Polaków z Meksykiem i Argentyną, które były rozgrywane w środku tygodnia, sprzedaż piwa była wyższa niż inne dni powszednie, ale mimo to nadal niższa niż w którykolwiek listopadowy piątek czy sobotę.

Łącznie sprzedaż piwa w sklepach małoformatowych w listopadzie była nieco niższa niż przed rokiem, choć za sprawą wyższych cen wydatki na tę kategorię wzrosły o około 14%.

W porównaniu z ciepłym październikiem 2022 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych spadła w listopadzie o 12%, a łączna wartość sprzedaży obniżyła się o 9%.