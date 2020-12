Na Allegro w 2020 roku sprzedało się 50 mln sztuk odzieży

Od początku 2020 roku na Allegro sprzedano prawie 50 milionów sztuk odzieży. Oznacza to, że średnio co minutę do koszyka dodawano 3 sukienki, 4 męskie t-shirty, 6 par damskich butów i 10 sztuk bielizny.

Na platformie pojawiły się takie marki, jak Puma, New Balance, Yes, Born2Be czy Lacoste, a główne kategorie w ramach segmentu mody odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty.

Dane Allegro pokazują pewną przewagę zainteresowania eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała. Panowie, mimo że rzadziej kupowali garnitury, to inwestowali w kamizelki i… krótkie spodenki. Panie z kolei stawiały na akcesoria do włosów, biżuterię (kolczyki i łańcuszki) oraz okulary zerówki. Musiało być wygodnie lub półprofesjonalnie, czyli na górę garsonka albo koszula, a na dole domowe spodnie (typowy zoomowy look).

Wśród kobiet niezaprzeczalnym liderem pozostały sukienki. Jednak najszybciej na popularności zyskiwały takie kategorie, jak komplety dresowe (+ 178%), spodnie dresowe (+ 62%) i legginsy (+ 55%). Jedynie suknie wieczorowe, odnotowały niewielki spadek zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Na popularności zyskiwały kategorie produktów biżuteryjnych, który w całości wzrósł o ponad 40%. Bransoletki (głównie złote i srebrne), kolczyki, pierścionki i co ciekawsze obrączki ślubne ponownie

znalazły się na podium najczęstszych wyborów Polek. Jednak to naszyjniki (+ 63%) i kolczyki

(+ 41%) zanotowały największy wzrost wyszukiwań w porównaniu do 2019 roku.

Panowie stracili zainteresowanie garniturami na rzecz dżinsów (+ 44%), szortów (+ 47%), dresów (+ 81%) i… kamizelek (+31%). Mężczyźni zaczęli też częściej szukać piżam (+ 97%) i szlafroków (+ 59%), a kapcie od garnituru zmieniali na… skarpetki. Każdego roku najwięcej transakcji w tym segmencie odnotowuje się w poniedziałek, tydzień przed Wigilią.