Na czym oszczędzają Polacy? To zależy od ich wieku

Obniżający się w ostatnich latach poziom pewności co do przyszłości ekonomicznej Polaków to ważny kontekst kształtowania się postaw konsumenckich. Według danych z raportu „Green Gauge”, który powstał na podstawie globalnego badania „Consumer Life”, Polacy są bardziej sceptyczni wobec swojej przyszłości ekonomicznej niż mieszkańcy innych państw.

– Zawsze ostrożnie patrzeliśmy w swoją ekonomiczną przyszłość, jednak po 2019 roku nasza pewność pod tym względem zaczęła gwałtownie spadać i obecnie wynosi zaledwie 29 proc. Dla porównania – średnio na świecie ta wartość utrzymuje się na poziomie 71 proc. – mówi Marcin Gromulski, project manager w GfK – an NIQ Company.

Znaczna niepewność przyszłej sytuacji gospodarczej, wysoka inflacja oraz rosnące koszty życia sprawiają, że priorytetem konsumentów stało się rozsądne gospodarowanie domowymi budżetami.

Jak i na czym oszczędzamy?

Z danych GfK – an NIQ Company wynika, że oszczędności Polaków w dużej mierze są uzależnione od ich wieku. – Szczególnie ciekawy wątek stanowi tu ograniczanie zużycia energii elektrycznej w domu, które pozwala zadbać nie tylko o finanse, ale również o planetę. Mogłoby się wydawać, że najbardziej oszczędni pod tym względem będą młodzi Polacy, którzy zostali wychowani w duchu wyższej świadomości ekologicznej. Tymczasem, według raportu „Green Gauge” prąd najczęściej oszczędzają badani z pokolenia baby boomers. Twierdzi tak aż 56 proc. z nich – mówi Marcin Gromulski. – Z kolei im młodsi konsumenci, tym rzadziej padają takie deklaracje. W pokoleniu „zetek” zaledwie 36 proc. ogranicza zużycie prądu – dodaje.

Najmłodsi konsumenci, urodzeni po 1998 roku, przede wszystkim oszczędzają na zakupach odzieży (43 proc.) oraz wyjściach do restauracji (39 proc.). Zwłaszcza ta druga kategoria jest stosunkowo często wskazywana przez konsumentów. Aż 54 proc. badanych z pokolenia X oraz baby boomers, a także 47 proc. millenialsów deklaruje ograniczanie wydatków na wizyty w lokalach gastronomicznych. W dalszej kolejności millenialsi oszczędzają na wyjściach w celach rozrywkowych i zakupach odzieży, a przedstawiciele pokolenia X – na wyjazdach rekreacyjnych i wakacyjnych.

Wśród najczęściej wymienianych kategorii oszczędzania żywność pojawia się tylko wśród odpowiedzi przedstawicieli "zetek". Już co trzeci przedstawiciel tego pokolenia deklaruje, że ogranicza wydatki na jedzenie.