Na etykietach szukamy głównie terminu przydatności do spożycia

Jak pokazują badania Instytutu Kantar na zlecenie Danone 83% Polaków sporządza listy zakupowe. Ponadto ponad połowa dodatkowo weryfikuje produkty, które chce kupić w sklepie – 62% konsumentów sprawdza etykiety, a 93% badanych konsumentów deklaruje, że gdyby informacje o wartościach odżywczych były łatwiejsze do zrozumienia, zachęciłoby to ich do zapoznania się z nimi.

62% konsumentów czyta etykiety, by znaleźć informację nt. terminu przydatności do spożycia - wskazuje tak 91% badanych w tej grupie. Składu produktu szuka 83%, a wartości odżywczej - 62% z nich. Ponad połowa respondentów (53%), sprawdzająca wartość odżywczą, czyni tak głównie ze względu na troskę o własne zdrowie, a pozostała część z powodu chęci ograniczenia liczby kalorii (34%), ze względu na stosowaną dietę (26%) lub po prostu z przyzwyczajenia (24%). Niezależnie od powodów, aż 90% osób sprawdzających wartość odżywczą robi to dopiero bezpośrednio w sklepie przy półce.

Wartość odżywcza nie jest także istotnym czynnikiem zachęcającym respondentów do zakupu nowego produktu. Pod tym względem przeważa cena (72%), duży wpływ ma skład (63%), natomiast wartość odżywcza zachęca tylko 26% respondentów.

38% polskich konsumentów rzadko lub w ogóle nie sprawdza wartości odżywczej. Spośród nich 41% osób wartość odżywcza nie interesuje. Dla co piątej osoby informacje na opakowaniu są nieczytelne ze względu na małe czcionki, a niemal co czwarty konsument ma problem ze zrozumieniem opisów wartości odżywczej – informacje są dla niego niejasne i nie wie, co oznaczają (13%) lub są opisane w zbyt skomplikowany sposób (10%).



Nutri-Score wprowadzony przez Danone do znakowania produktów to system znakowania żywności, który stanowi całościowe podsumowanie wartości odżywczej danego produktu.

Nutri-Score składa się z 5 liter i odpowiadających im kolorów. Produkty oznaczone literami A i B warto spożywać częściej lub w większych ilościach ze względu na pozytywny wpływ na codzienną dietę, a te z literami D i E rzadziej lub mniejszych ilościach, gdyż zawierają więcej tłuszczów nasyconych, cukrów czy soli lub mają wyższą wartość energetyczną.

Każdy produkt, niezależnie od oceny w systemie Nutri-Score, może mieć swoje miejsce w diecie. System nie wyklucza żadnych produktów, a jedynie pokazuje jaką rolę mogą one odgrywać w diecie, dzięki czemu może być ona lepiej zbilansowana.