Na kawę najchętniej do Żabki i na stacje Orlen

Polacy chętnie chodzą na kawę do Żabki, fot. mat. pras.

Po gorszym roku pandemicznym Polacy wrócili do spożywania kawy na mieście – obecnie odsetek osób pijących kawę poza domem wynosi 49 proc. Nadal najpopularniejszymi miejscami spożywania kawy poza domem są kąciki kawowe na stacjach paliw, jednak w porównaniu z poprzednimi latami nieco straciły na popularności – wynika z najnowszego badania Café Monitor ARC Rynek i Opinia.

W 2020 roku naznaczonym pandemią odsetek osób pijących kawę poza domem był niższy niż w poprzednich latach. Obecny rok, 2021, przyniósł zmianę i już połowa badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 30 dni piła kawę poza domem.

Gdzie najczęściej pijemy kawę?

Miejsca, które najbardziej zyskały na popularności w porównaniu z ubiegłym rokiem to lodziarnie i lodziarnio-kawiarnie (+13 p.p.), kawiarnie sieciowe (+5 p.p. z 24% do 29%) oraz kawiarnie nie sieciowe (+5 p.p. z 21% do 26%). Nadal najczęściej pijemy kawę na stacjach paliw, chociaż w tym wypadku zauważalny jest spadek popularności tego miejsca o 5 p.p. względem poprzednich lat.

Warto zauważyć, że sklepy spożywcze, które oferują kawę stosunkowo od niedawna znalazły się na ósmej pozycji wśród miejsc, gdzie najczęściej spożywana jest kawa – 30% badanych przyznało, że pije tam kawę, co oznacza wzrost o 3 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liderzy znajomości spontanicznej (miejsca z możliwością zakupu gotowej kawy):

· Kąciki na stacjach paliw: Stop Cafe na stacji Orlen (50%)

· Sklepy convenience: Żabka (49%)

· Kawiarnie sieciowe: Starbucks (18%)

Jaką kawę najczęściej piją konsumenci poza domem?

Najczęściej kupowanym rodzajem kawy jest latte i espresso (po 28% wskazań). 71% respondentów korzysta z mleka do kawy, przy czym 59% wybiera klasyczne mleko z laktozą, zaś 12% - różne rodzaje mleka bez laktozy.

Warto zauważyć, że jako nowość pojawiło się zjawisko zamawiania kawy z dowozem. Niemal co piąty badany w ciągu ostatniego roku korzystał z tej opcji. Aplikacją, przez którą konsumenci kawy najczęściej zamawiali kawę z dowozem jest Pyszne.pl.