Na początku marca konsumenci jeszcze byli optymistami

Po lutowym istotnym pogorszeniu nastrojów konsumentów, w marcu nastąpiła poprawa. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w początkach marca wyższy o 1,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 1.

W zakresie składowych barometru poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,8 p.p., z poziomu 0,4 do 4,2) oraz oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (wzrost o 3,5 p.p., z poziomu -7,8 do -4,3), natomiast pogorszyły się oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,3 p.p., z poziomu 6,4 do 6,1) oraz skłonność do zakupów (spadek o 0,3 p.p., z poziomu -1,6 do -1,9).

Jak podaje GfK, w perspektywie krótkookresowej oczekiwany jest skokowy spadek wartości Barometru Nastrojów Konsumentów spowodowany realizacją badania w terminie obejmującym już skutki obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Skala tego spadku i okres w którym będzie się on utrzymywał uzależniona jest od efektywności rozwiązań pomocowych w gospodarce krajowej i światowej oraz z efektywności wykorzystania ich przez firmy. Co w dłuższym horyzoncie czasowym może przełożyć się na pozytywne impulsy na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych.

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 marca metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 osób.