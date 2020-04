Na Wielkanoc wydaliśmy o 10 proc. mniej. Kupiliśmy mniej majonezu i masła

fot. shutterstock,Wielkanoc

Wartość sprzedaży koszyka wielkanocnego 2020 vs 2019, czyli t15. (6-12.04.2020) vs t16. (15-21.04.2019), spadła o 10 proc. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży we wskazanym okresie to: farby do włosów +17%, kiełbasy +14%, jajka +10%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: figurki czekoladowe -35% majonez -14%, masło -10%.

- Dwucyfrowe spadki odnotowały kategorie związane z kulinarnym przygotowaniem do świątecznych celebracji. Dużo straciły czekoladowe figurki, których w tym roku nie wkładaliśmy do wielkanocnego koszyka oraz majonez i masło zdecydowanie mniej potrzebne ze względu na brak rodzinnego ucztowania lub po prostu kupione wcześniej na zapas.

Wzrost wartości sprzedaży odnotowała jednak kiełbasa i jajka, czyli tradycji stało się zadość w postaci wielkanocnego żurku. Do świąt szykowaliśmy się również pod względem pielęgnacyjnym. We wskazanym okresie, być może również ze względu na chęć zachowania dobrego samopoczucia, jakie daje odpowiednia fryzura, wzrosła sprzedaż farb do włosów - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

Dane sprzedażowe dotyczące wartości sprzedaży na podstawie Panelu Handlu Detalicznego Nielsen (suma sieci współpracujących).