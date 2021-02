Na zakupy AGD wydaliśmy 13,6 mld zł

W 2020 roku wydaliśmy na sprzęt do kuchni i łazienki ponad 14 proc. więcej niż rok wcześniej - informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta zauważa, że w czasie epidemii sprzedaż AGD wystrzeliła osiągając historyczną wartość. Polacy kupili różne urządzenia za kwotę 13,6 mld zł, wobec 11,9 mld zł w 2019 r.

Zdaniem rozmówców "DGP" wpływ na tak dobre wyniki branży AGD miało zamknięcie w domach: Polacy uznali, że jeśli tak mają spędzać czas, to w bardziej komfortowych warunkach. Ponadto ograniczenie wyjazdów skłoniło wiele osób do poświęcenia wolnego czasu na remonty w domach, co przełożyło się na sprzedaż sprzętu gospodarstwa domowego.

Z danych APPLiA, związku pracodawców AGD wynika, że sprzedaż małego AGD skoczyła o 8,6 proc. do 3,8 mld zł, głównie za sprawą sprzętów do kuchni. W 2020 r. sprzedano ponad pół miliona ekspresów ciśnieniowych do kawy - o 12 proc. więcej niż w 2019 r. Z półek znikały też miksery, roboty i blendery, tu też mamy dwucyfrową dynamikę wzrostu.

W przypadku dużego AGD wzrost przekroczył 16 proc. - to tego rodzaju urządzenia były głównym motorem napędowym rynku - podaje dziennik. Kupowaliśmy m.in. zmywarki, automatyczne suszarki i zamrażarki.

Największą kategorią pod względem ilości oraz wartości sprzedaży były urządzenia do przyrządzania posiłków: kuchenki, piekarniki, płyty i okapy, których sprzedano 2,3 mln sztuk za 2,1 mld zł.