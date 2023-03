Na zawsze czy na chwilę - co wypożyczają Polacy?

Wypożyczanie ma długą tradycję i mimo chęci posiadania rzeczy na własność coraz więcej modeli biznesowych opartych jest na subskrypcji, a coraz młodsze pokolenia zmieniają spojrzenie na pojęcie własności. Chcemy korzystać, nie zawsze posiadać. A obecna sytuacja gospodarcza coraz częściej zachęca Polaków do zmiany stylu życia.

Oszczędności i bezproblemowość na korzyść wypożyczania

Dla 7 na 10 uczestników badania Danae na zlecenie OLX „Wypożyczalnie” to chęć zaoszczędzenia jest czynnikiem skłaniającym do wypożyczania. Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z danych urządzeń bez ponoszenia dużych wydatków. 43% procent respondentów wskazało również to, że korzyścią wypożyczonego sprzętu jest brak kosztów jego utrzymywania i drogich napraw. Co więcej, nie tylko kwestia finansowa jest dla nas istotna. Łatwa procedura, polegająca np. na rezerwacji online, przekonałaby do wypożyczania aż 59% badanych.

- Kalkulacja wydaje się obecna w każdej grupie dochodowej, bo niemal każdy człowiek zwraca uwagę na ceny, niezależnie od sytuacji na rynku. Moim zdaniem największe pole do oszczędności jest w kategorii pojazdów oraz sprzętu, którego chcemy użyć sporadycznie. Wynika to z relatywnie wysokich cen jednostkowych owych dóbr oraz z faktu, że ich użytkowanie może nie być na tyle częste, żeby uzasadniało ich nabycie na własność – komentuje Wojciech Świder, doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Podróżnicze plany, spełnianie marzeń i organizacja imprez

Wypożyczanie to sposób na realizację planów i marzeń, do których niezbędny jest dany sprzęt, a jego kupno często jest mało opłacalne. Chęć wypożyczania sprzętu z kategorii imprezy i wydarzenia deklaruje 40% badanych. W jaki sposób wypożyczanie pomoże nam spełnić marzenia?

Coraz większą popularnością cieszy się na przykład wynajem kampera, dzięki któremu można wyruszyć w niezapomnianą podróż. Potwierdzają to wyniki badania: aż 70% kojarzy usługę wypożyczania z kategorią transport i 59% skłonnych jest wypożyczać sprzęt właśnie z tej kategorii.

Jacuzzi pod gołym niebem we własnym ogrodzie to żaden problem – możemy wypożyczyć przenośną balię. Fotobudka wynajęta na przyjęcie urodzinowe czy wesele przyciągnie uwagę niejednego gościa i podkręci imprezowy nastrój. Najmłodszym zaś świetną zabawę zagwarantują uwielbiane przez nich dmuchańce, na przykład podczas ogrodowego kinder party, czy komunii. Co więcej, tematyczną imprezę możemy zorganizować w całości, wypożyczając między innymi bemary, stoły czy duże namioty imprezowe. Z pomocą tej usługi możemy zadbać też o klimat bardziej kameralnych spotkań, na przykład wieczoru filmowego. Dzięki wypożyczonemu projektorowi czy maszynie do popcornu poczujemy się jak w kinie.

- W ulotnym i niepewnym świecie chętniej gromadzimy doświadczenia niż przedmioty, a w przypadku tych ostatnich szczególnie niechętnie inwestujemy w rzeczy drogie, duże albo specjalistyczne, których będziemy używać rzadko. I to je najchętniej wypożyczamy. Stąd wzrost zainteresowania wypożyczaniem i najpopularniejsze kategorie wypożyczeń - podkreśla Agata Romaniuk, doktorka nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk.

O podejściu Polaków do wypożyczania i sposobach na wykorzystanie tej możliwości przeczytać można w pełnej treści raportu opracowanego na podstawie badania Danae na zlecenie OLX „Outlety i Wypożyczalnie”.

