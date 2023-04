Na żywność większość z nas wydaje 1,5 - 2 tys. zł miesięcznie

Respondentów zapytano o to, czy z powodu inflacji musieli ograniczyć wydatki na jedzenie. Aż połowa Polaków – 50% – odpowiedziała twierdząco. 36% nie wprowadziło oszczędności w tym zakresie, a 14% udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

W przypadku kobiet – 38,8% ograniczyło nabywanie jedzenia z powodu inflacji. Z kolei aż 62,9% mężczyzn deklaruje, że stara się ciąć koszty zakupów spożywczych. Taka różnica może wynikać z tego, że w Polsce wciąż najczęściej to kobiety robią niezbędne zakupy artykułów spożywczych dla całej rodziny (jak wynika z badań Gemius aż 93,3% Polek zajmuje się codziennymi zakupami, w przypadku mężczyzn – to 83,4%. Według innych badań tylko 44% mężczyzn regularnie robi zakupy spożywcze samodzielnie, bez konsultacji z partnerkami).

Według danych GUS inflacja w styczniu 2023 wynosiła 17,2% w stosunku do stycznia w 2022.

Ponad 1/3 respondentów – 37,3% – wydaje na zakupy spożywcze 1500 – 2000 złotych w ciągu miesiąca. 21,4% przeznacza na takie wydatki 2001 – 3000 złotych, a niewiele mniej – 19,4% – 1001 – 1500 złotych. Tylko 17,9% zadeklarowało, że ich miesięczne wydatki na żywność mieszczą się w 1000 złotych. Powyżej 3000 złotych wydaje jedynie 4% respondentów.

Dla porównania w styczniu 2023 płaca minimalna wyniosła 2709 złotych netto. Mediana zarobków w Polsce to 3403 złotych netto. Oznacza to, że ponad 60% Polaków przeznacza w miesiącu na żywność ponad 55% pensji minimalnej. W 2021 roku Główny Urząd Statystyczny oszacował, że przeciętny udział wydatków na jedzenie i napoje bezalkoholowe to w gospodarstwie domowym około 27% całości miesięcznego budżetu. Procent ten rósł w stosunku do poprzednich lat, oznacza więc to, że koszt artykułów spożywczych w dobie inflacji rośnie szybciej niż pensje.