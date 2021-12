Najbliższa niedziela jest handlowa. Następna już za tydzień

Przedstawiciele PRCH od dawna postulują o niedziele handlowe. Ich zdaniem, możliwość robienia zakupów w niedziele zwiększyłoby bezpieczeństwo.

Najbliższe niedziele handlowe wypadają: 12 i 19 grudnia oraz 30 stycznia 2022 r.

Handel w niedzielę zwiększa bezpieczeństwo?

Przedstawiciele PRCH od dawna postulują o niedziele handlowe. Ich zdaniem, możliwość robienia zakupów w niedziele zwiększyłoby bezpieczeństwo. – Otwarcie centrów handlowych w niedziele umożliwia ograniczenie większego ruchu w galeriach handlowych w piątki i soboty oraz rozłożenie go z dotychczasowych sześciu na siedem dni. Poprawia to bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów w warunkach, kiedy tak ważne jest zachowywanie dystansu społecznego. PRCH od dawna apeluje o zniesienie zakazu handlu w niedziele. To rozwiązanie – zwłaszcza w pandemii –zwiększałoby bezpieczeństwo kupujących i pracowników handlu, a także poprawiłoby sytuację centrów handlowych i ułatwiło branży odbudowywanie strat wynikających z pandemii – mówił niedawno Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Rada apeluje do kupujących o przestrzeganie zasady DDM – utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta. Powinniśmy zrezygnować z wizyty w centrum handlowym, jeśli czujemy się przeziębieni lub chorzy. By sprawnie i w jak najkrótszym czasie zrealizować zakupy, postarajmy się planować, po co wybieramy się do galerii i jakie sklepy chcemy odwiedzić. W miarę możliwości powinniśmy wybierać godziny i dni, w których w centrach handlowych jest mniej osób – np. między 12. a 15., od poniedziałku do czwartku.

Sklepy jako placówki pocztowe

W tym roku wiele sieci otwierało swoje sklepy także w niehandlowe niedziele, korzystając z wyłączenia jakim była możliwość handlu jako placówka pocztowa. Robiły to już praktycznie wszystkie największe sieci w Polsce.

Sytuacja ta zmieni się od 1 lutego 2022, po wejściu w życie nowelizacji ustawy. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje, że handel może dbywać sie w 7 dzieniel w roku. Są to: ostatnia niedziela stycznia, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnia niedziela sierpnia, niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy, dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Obecnie w centrach handlowych i sklepach nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 15 mkw.