Najpopularniejsze marki samochodów w Polsce. Królowie sprzedaży: salony vs online

Toyota pozostaje najpopularniejszą marką nowych samochodów osobowych w Polsce, a wrzesień potwierdził ten trend. Bestsellerem pozostaje Toyota Corolla.

Wrzesień na rynku samochodów dostawczych stał pod znakiem Renault. Francuski producent był także najpopularniejszy w trzech kwartałach 2023 roku, a bestsellerem marki pozostaje Master.

We wrześniu w Superauto.pl najlepiej sprzedawały się samochody marek wolumenowych, którym przewodziła Toyota. Średnia cena sprzedanego samochodu wzrosła rok do roku w przypadku samochodów osobowych, ale spadła w przypadku samochodów dostawczych.

Toyota bez konkurencji także we wrześniu

Toyota od wielu miesięcy jest bezapelacyjnym liderem polskiego rynku nowych samochodów osobowych. Nie inaczej było we wrześniu, kiedy japoński producent, sprzedając 8 495 samochodów zapewnił sobie aż 21,74 proc. udziału w rynku. Zdaniem Bartosza Chojnackiego, wiceprezesa Superauto.pl jest to skutek konsekwentnej polityki dostaw w czasach pandemii i przewidywalności w polityce cenowej.

- Toyota jest aktualnie beneficjentem w byciu partnerem dla klientów w czasach realnych problemów z podażą czy rozchwianą polityką rabatową u wielu marek. Koncern ten nie zraził do siebie klientów więc po wielkim teście, jakim z pewnością był okres ostatnich trzech lat, wchodzi z nimi w mocniejszej relacje - mówi Bartosz Chojnacki.

Kolejną marką, której udało się osiągnąć więcej niż 10 proc. udziału w rynku była Skoda, sprzedając 4 405 samochodów (11,27 proc. udziału w rynku). Czeska marka jako jedyna spośród pierwszych ośmiu producentów z rankingu zmniejszyła jednak swoją sprzedaż rok do roku.

Czołową piątkę uzupełniły Kia (2 809 sprzedanych samochodów, 7,19 proc. udziału w rynku), Volkswagen (2 677, 6,13%) oraz Hyundai (2 307, 5,90 proc.). Największy wzrost sprzedaży spośród marek TOP 20 odnotowała natomiast Cupra, która sprzedając 839 samochodów we wrześniu zwiększyła swoją sprzedaż rok do roku aż o 179,7 proc.

Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały 2023 roku, Toyota przewodzi rankingowi z 67 118 sprzedanymi samochodami, które zapewniają jej 19,16 proc. udziału w rynku. Drugie miejsce zajmuje Skoda (37 592 sprzedanych samochodów), a trzecie Kia (27 570). Spośród marek TOP 20, największy wzrost w analizowanym okresie odnotowały Cupra (6 506 sprzedanych samochodów, +159,3 proc. r/r), Lexus (7 691, + 97,8 proc.) oraz Mazda (8 300, +70,6 proc.).

- Wydawać się może, że pierwsze dwa miejsca na podium są już rozdane. Moim zdaniem tu już niewiele się wydarzy. Natomiast myślę, że będziemy mogli zaobserwować walkę o najniższe miejsce na podium. Volkswagen po trzech kwartałach, mając większą dynamikę w sprzedaży/rejestracjach i niewielką stratę do odrobienia, ma szansę na ostatniej prostej, którą będzie ostatni kwartał 2023 roku przegonić Kię – komentuje wiceprezes Superauto.pl.

Najpopularniejszym modelem w Polsce po trzech kwartałach 2023 roku jest Toyota Corolla – 18 405 sprzedanych. Czołową piątkę uzupełniają: Toyota Yaris (11 513), Skoda Octavia (11 437), Toyota Yaris Cross (9 812) oraz Kia Sportage (9 184). Corolla jest najpopularniejsza wśród klientów biznesowych, a Yaris Cross wśród klientów indywidualnych.

Najpopularniejszym modelem dostawczym Renault

Wrzesień na rynku samochodów dostawczych stał pod znakiem Renault. Francuska marka sprzedając 950 samochodów, zapewniła sobie 17,41 proc. udziału w rynku. Powyżej 10 proc. udziału w rynku odnotowały także: Ford (801 sprzedanych samochodów, 14,68 proc. udziału w rynku), Fiat (772, 14,14 proc.), Toyota (658, 12,06 proc.) oraz Volkswagen (613, 11,23 proc.). Wszystkie te marki zwiększyły swoją sprzedaż względem ubiegłego roku.

Klasyfikacja sprzedaży po trzech kwartałach 2023 roku prezentuje się identycznie, jak ta po wrześniu. Renault sprzedało w tym okresie 9 613 samochodów, Ford 7 158, Fiat 5 717, Toyota 5 206, a Volkswagen 4 010. Największy wzrost spośród marek TOP 10 odnotowała w tym okresie Toyota (+51,9 proc.).

Zdecydowanie najpopularniejszym modelem dostawczym po trzech kwartałach 2023 roku pozostaje Renault Master z 7 442 sprzedanymi egzemplarzami. Czołową piątkę uzupełniają: Iveco Daily (3 894), Fiat Ducato (3 874), Ford Transit (3 250) oraz Mercedes Sprinter (3 092). Dwa modele z TOP 10 odnotowały sprzedaż ponad 100 proc. większą niż rok wcześniej – to wspomniane Ducato (+132,5 proc.) oraz szósta Toyota Proace City (2 933, +102,1 proc.).

Toyota, Audi i Renault najpopularniejsze w Superauto.pl

W Superauto.pl we wrześniu 2023 roku najpopularniejszą marką samochodów wolumenowych także była Toyota (20 proc. sprzedaży), która wyprzedziła Hyundaia (19 proc.) i Skodę (16 proc.). Wśród samochodów klasy premium najczęściej wybierane było Audi (34 proc.) przed BMW (32 proc.) i Mercedesem (18 proc.). Średnia wartość samochodu wolumenowego sprzedanego w Superauto.pl wyniosła 150 896 zł (brutto), a samochodu klasy premium 300 433 zł (brutto). W obu przypadkach to znaczący wzrost względem ubiegłego roku.

Najpopularniejszą marką wśród samochodów dostawczych w Superauto.pl była marka Renault – 27 proc. sprzedaży. Na drugim miejscu znalazł się Citroen (18 proc.), a na trzecim Fiat (13 proc.). Co ciekawe, średnia wartość sprzedanego samochodu w tym segmencie spadła względem ubiegłego roku (145 033 zł netto) i wyniosła 136 924 zł (netto).

Nadal zdecydowanie najpopularniejszą formą finansowania pozostaje leasing operacyjny (82 proc. całkowitej sprzedaży w Superauto.pl, o 9 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej), a we wrześniu popularność kredytu zrównała się z wynajmem długoterminowym – po 9 proc. Aż 97 proc. wniosków składanych o leasing operacyjny w Superauto.pl zakończyły się pozytywną decyzją, a 48 proc. pozytywnych decyzji nastąpiło już w dniu złożenia wniosku, to o 9 p.p. więcej niż we wrześniu 2022 r.

- W Superauto.pl aż 87 proc. wszystkich wniosków złożonych we wrześniu otrzymało pozytywną decyzję w oparciu o uproszczoną procedurę. We wrześniu 2023 r. największą popularnością cieszyły się samochody marek wolumenowych, które stanowiły niemal połowę całkowitej sprzedaży (47 proc.). Nasi klienci coraz częściej interesują się nowymi pojazdami, które stanowiły 91 proc. sprzedaży: o 4 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej – ocenia Bartosz Chojnacki.