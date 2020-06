Największe galerie mogą teraz mieć najtrudniej

W sektorze handlowym w najtrudniejszej sytuacji są galerie handlowe, z szeroką ofertą, które zostały najbardziej dotknięte ograniczeniami w handlu. To przekłada się na działalność operacyjną (spadek obrotów i odwiedzalności) w ostatnich miesiącach, która dla banku jest jednym z wyznaczników przyznania kredytu – mówi Adam Łuciuk, szef działu finansowania inwestycji CBRE.

Niepewność w zakresie poziomu czynszów, terminowość ich regulowania oraz płynność na rynku inwestycyjnym ma z kolei przełożenie na wartość nieruchomości. Dopóki te ryzyka nie zostaną ograniczone, należy spodziewać się mniejszego zainteresowania finansowaniem galerii handlowych. Banki są nadal otwarte na finansowanie retail parków oraz obiektów typu convenience. To miejsca, gdzie jest tylko kilku najemców, najczęściej z dominującym komponentem sklepu spożywczego, a oferta odpowiada wprost na potrzeby zakupowe mieszkańców w najbliższej okolicy.

- Nawet jedna trzecia najemców może w różnym stopniu wycofać się z rynku, zmienić kanał dystrybucji lub zmienić format, w związku z czym w centrach handlowych pojawią się wakaty. Wielu z tych najemców, którzy będą ograniczać swoją obecność na rynku, miało dobre lokalizacje w centrach handlowych. Będzie to więc czas dla łowców okazji. Pojawi się możliwość zaistnienia w dobrych lokalizacjach dla najemców, którzy do tej pory nie dostali od rynku takiej szansy. Mam na myśli koncepty dyskontowe, które nie ucierpiały tak mocno na skutek pandemii – dodaje Beata Kokeli, Partner, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield.