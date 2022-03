Największe sieci notują 17 proc. wzrost obrotów. Czy to zakupy dla uchodźców?

Jest to znaczne przyspieszenie w stosunku do poprzedzającego tygodnia (dynamika za W08’2022 wynosiła +12%), jednocześnie jest to ponad

dwukrotnie wyższa wartość w stosunku do średniej dynamiki z tygodni sprzed wojny (W01-7’2022, +8%).

W tygodniu dziewiątym nadal widzimy mocną dynamikę (W09'2022 vs

W09’2021) kategorii spożywczych, takich jak cukier (+124%), konserwy mięsne (+115%) czy mąka (+97%). Największe przyspieszenie i wzrost obrotów odnotowały kategorie higieny osobistej oraz jedzenia dla dzieci.

Sprzedaż jedzenia dla dzieci podniosła się o 116% a mleka dla dzieci o 84%.

Bardzo silne wzrosty wykazały kategorie pieluch (+133%) oraz szczoteczek do zębów (+121%). Wzrosty widoczne są również artykułach kobiecych (+74%), w żelach pod prysznic (+63%) czy pastach do zębów (+46%). Znacznie wyższą sprzedaż odnotowują również środki przeciwbólowe i środki pierwszej pomocy.

- Podobnie jak w tygodniu 8, obserwujemy silne geograficzne zróżnicowanie

dynamiki sprzedaży – największy wzrost w tygodniu W09’2022 nadal notują regiony wschodnie (+20%) oraz południowo-wschodnie naszego kraju (+21%). Znaczące przyspieszenie dynamiki widać również w największych miastach Polski: Kraków (+22%), Warszawa (+20%), Wrocław (+18%) - wyjaśnia firma.